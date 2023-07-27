Чешка Плишкова во второй раз распрощалась с тренером

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая является двукратной финалисткой турниров серии Grand Slam, прекратила сотрудничество с немецким специалистом Сашей Баиным.

Об этом сообщил Баин в своем твиттере.

«Каролина, спасибо, что еще раз попробовала со мной. Спасибо за все веселые моменты и созданные воспоминания. Всего тебе наилучшего от меня и удачи на Открытом чемпионате США. Надеюсь, ты выиграешь свой Шлем. Давай посмотрим, что ждет меня в будущем. Есть предложения, ребята?» – написал Баин.

Первое сотрудничество Плишковой с Баиным началось в конце 2022 года. Завершилось оно летом 2022-го после провального выступления Каролины на Уимблдоне, где она проиграла британке Кэйти Бултер уже во втором круге.

В тренерский штаб чешки Саша Баин вернулся в декабре того же года. На Уимблдоне-2023 Каролина Плишкова выбыла из борьбы уде в первом круге.