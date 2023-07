Чешка Плишкова во второй раз распрощалась с тренером

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая является двукратной финалисткой турниров серии Grand Slam, прекратила сотрудничество с немецким специалистом Сашей Баиным.

Об этом сообщил Баин в своем твиттере.

«Каролина, спасибо, что еще раз попробовала со мной. Спасибо за все веселые моменты и созданные воспоминания. Всего тебе наилучшего от меня и удачи на Открытом чемпионате США. Надеюсь, ты выиграешь свой Шлем. Давай посмотрим, что ждет меня в будущем. Есть предложения, ребята?» – написал Баин.

Первое сотрудничество Плишковой с Баиным началось в конце 2022 года. Завершилось оно летом 2022-го после провального выступления Каролины на Уимблдоне, где она проиграла британке Кэйти Бултер уже во втором круге.

В тренерский штаб чешки Саша Баин вернулся в декабре того же года. На Уимблдоне-2023 Каролина Плишкова выбыла из борьбы уде в первом круге.

Hey @KaPliskova thanks for giving it another go with me. Thank you for all the fun moments and memories created. All the best from me to you and good luck at the US Open. Hope you get your slam 🙏🏽💪🏽 Let’s see what’s next for me 🤔 Any suggestions guys?