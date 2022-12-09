Плишкова возобновила сотрудничество с бывший тренером Ястремской
Каролина снова будет работать с Сашей Баином
Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова объявила, что в ее команду вернулся Саша Баин.
«Спасибо, что позвала меня обратно. Давай за дело», – написал Баин в твиттере.
Плишкова и Баин начали работать вместе перед стартом сезона 2021 года. В тот год Плишкова добралась до финалов Уимблдона, а также до финалов престижных турниров в Риме и Монреале. Сейчас Плишкова находится на 31-й позиции в мировом рейтинге.
Отметим, что после работы с Плишковой Саша Баин недолго тренировал Даяну Ястремскую и Алену Остапенко.
Thank you for having me back 🙏🏽 Let’s go get it…. 💪🏽💪🏽 https://t.co/OXPSDs3OtT— sascha Bajin (@BigSascha) December 6, 2022
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