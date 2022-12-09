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  4. Плишкова возобновила сотрудничество с бывший тренером Ястремской
WTA
09 декабря 2022, 14:53 |
88
0

Плишкова возобновила сотрудничество с бывший тренером Ястремской

Каролина снова будет работать с Сашей Баином

09 декабря 2022, 14:53 |
88
0
Плишкова возобновила сотрудничество с бывший тренером Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова и Саша Баин

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова объявила, что в ее команду вернулся Саша Баин.

«Спасибо, что позвала меня обратно. Давай за дело», – написал Баин в твиттере.

Плишкова и Баин начали работать вместе перед стартом сезона 2021 года. В тот год Плишкова добралась до финалов Уимблдона, а также до финалов престижных турниров в Риме и Монреале. Сейчас Плишкова находится на 31-й позиции в мировом рейтинге.

Отметим, что после работы с Плишковой Саша Баин недолго тренировал Даяну Ястремскую и Алену Остапенко.

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Каролина Плишкова Саша Баин
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Источник Sport.ua
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