Плишкова возобновила сотрудничество с бывший тренером Ястремской

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова объявила, что в ее команду вернулся Саша Баин.

«Спасибо, что позвала меня обратно. Давай за дело», – написал Баин в твиттере.

Плишкова и Баин начали работать вместе перед стартом сезона 2021 года. В тот год Плишкова добралась до финалов Уимблдона, а также до финалов престижных турниров в Риме и Монреале. Сейчас Плишкова находится на 31-й позиции в мировом рейтинге.

Отметим, что после работы с Плишковой Саша Баин недолго тренировал Даяну Ястремскую и Алену Остапенко.

Thank you for having me back 🙏🏽 Let’s go get it…. 💪🏽💪🏽 https://t.co/OXPSDs3OtT