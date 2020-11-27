ФОТО. Бывший тренер Ястремской будет работать с экс-первой ракеткой мира

Саша Баин, бывший тренер второй ракетки Украины Даяны Ястремской, будет работать с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой. Он сменит на должности основного тренера Дани Вальверду, с которым Каролина прекратила сотрудничество в начале ноября.

При этом украинка Ольга Савчук в комментарии Sport.ua подтвердила, что остается в штабе Плишковой, сменился только основной тренер чешки.

Напомним, после проигрыша Наоми Осаке на соревнованиях в Нью-Йорке украинка обиделась на комментарий Баина в соцсетях, после чего в сентябре прекратила с ним сотрудничество.