ФОТО. Бывший тренер Ястремской будет работать с экс-первой ракеткой мира

Саша Баин вошел в штаб Каролины Плишковой

  • 27.11.2020 19:33
  • 1089 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Бывший тренер Ястремской будет работать с экс-первой ракеткой мира
© Twitter. Саша Баин

Саша Баин, бывший тренер второй ракетки Украины Даяны Ястремской, будет работать с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой. Он сменит на должности основного тренера Дани Вальверду, с которым Каролина прекратила сотрудничество в начале ноября.

При этом украинка Ольга Савчук в комментарии Sport.ua подтвердила, что остается в штабе Плишковой, сменился только основной тренер чешки.

 

 

Напомним, после проигрыша Наоми Осаке на соревнованиях в Нью-Йорке украинка обиделась на комментарий Баина в соцсетях, после чего в сентябре прекратила с ним сотрудничество.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.11.2020 20:08
    0
    Шолом-то хоч один хочеться!)
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.11.2020 19:55
    +1
    якщо Плішкова не буде вийо... як дехто, то з тим тренером цілком ймовірно зможе замахнутись на першу сходинку в рейтингу
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.11.2020 19:55
    +1
    якщо Плішкова не буде вийо... як дехто, то з тим тренером цілком ймовірно зможе замахнутись на першу сходинку в рейтингу
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 27.11.2020 20:08
    0
    Шолом-то хоч один хочеться!)
    Ссылка
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