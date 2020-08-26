Ястремская обиделась на комментарий Баина, тренер объяснился

Украинская теннисистка и ее тренер пообщались в соцсетях после поражения от Наоми Осаки

  • 26.08.2020 20:32
  • 1169 просмотров
  • 1 комментарий
Ястремская обиделась на комментарий Баина, тренер объяснился
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уступила Наоми Осаке на турнире в Нью-Йорке.

После матча тренер украинки Саша Баин сказал, что в этот день Осака была лучшей теннисисткой. Эти слова не понравились Ястремской.

«Я всегда думала, что остаюсь в твоих глазах самым лучшим игроком на корте, даже если я проигрываю», - написала Ястремская в Twitter.

«Конечно, ты самая лучшая. Просто в этот день она была лучше, и мы постараемся обыграть ее в следующий раз», - отписал Баин.

Напомним, что Баин является бывшим тренером Осаки. Сейчас он тренирует Ястремскую.

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 26.08.2020 21:30
    0
    Даяночка,ти найкраща!!!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 26.08.2020 21:30
    0
    Даяночка,ти найкраща!!!
    Ссылка
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