Саша БАИН: «Поздравляю Наоми и ее команду. Она была лучше»

Саша Баин, тренер Даяны Ястремской, поздравил японку Наоми Осаку с победой над украинкой в рамках турнира в Нью-Йорке.

«Поздравляю Наоми и её команду. Сегодня на корте она была лучшим игроком. Удачи до конца турнира», – написал Баин в твиттере.

Напомним, Баин привел Осаку к победам на двух турнирах Большого Шлема.

В следующем раунде Осака сразится против эстонки Анетт Контавейт (№20 WTA).