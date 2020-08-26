Саша БАИН: «Поздравляю Наоми и ее команду. Она была лучше»

Саша Баин, тренер Даяны Ястремской, поздравил японку Наоми Осаку с победой над украинкой в рамках турнира в Нью-Йорке.
«Поздравляю Наоми и её команду. Сегодня на корте она была лучшим игроком. Удачи до конца турнира», – написал Баин в твиттере.
Напомним, Баин привел Осаку к победам на двух турнирах Большого Шлема.
В следующем раунде Осака сразится против эстонки Анетт Контавейт (№20 WTA).
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Источник — Twitter
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