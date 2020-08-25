Осака остановила Ястремскую на турнире в Нью-Йорке

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.



В матче третьего круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, проиграла четвертой сеяной Наоми Осаке из Японии (№10 WTA).



Нью-Йорк. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 1:6

К сожалению, все прогнозы на данный поединок сбылись. Украинка не сумела составить серьезного сопротивления топовой оппонентке. Даже несмотря на то, что Осака не показала какого-то феноменального уровня, она полностью контролировала ситуацию на корте.



У Даяны было несколько вспышек, было даже достаточное количество брейкпоинтов, чтобы побороться за победу хотя бы в одном из сетов. Но разницу часто делала шикарная подача японки, не позволившая украинке ни разу оформить брейк. У Даяны с этим компонентом все складывалось гораздо хуже. В общем, было четкое понимание того, что победы ей сегодня не видать.



В первом сете Осаке хватило одного брейка, во втором – она сделала целых три. Конечно же, нереализация брекйпоинтов украинкой еще больше давила на Ястремскую и под конец ее потуги стали затихать.





Из интересного можно разве что отметить футфолы Даяны, которые фиксировала автоматическая система. Один из них случился во время второй подачи на матчболе Осаки. Бывает в жизни и такое, хорошо, что это произошло в матче, где шансов на победу все равно практически не было.



Пока не ясно, сможет ли Даяна полноценно восстановиться к US Open, но раз она вышла на матч, то, наверное, не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Пожелаем ей хорошего жребия и успешного выступления на мейджоре. В отсутствие Свитолиной она становится нашей главной надеждой.



В следующем раунде Осака сразится против эстонки Анетт Контавейт (№20 WTA).