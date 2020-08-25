Осака остановила Ястремскую на турнире в Нью-Йорке

Украинка на фоне повреждения не сумела добиться позитивного результата против топовой соперницы

  • 25.08.2020 23:28
  • 1359 просмотров
  • 9 комментариев
Осака остановила Ястремскую на турнире в Нью-Йорке
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.
 
В матче третьего круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, проиграла четвертой сеяной Наоми Осаке из Японии (№10 WTA).
 
Нью-Йорк. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 1:6

К сожалению, все прогнозы на данный поединок сбылись. Украинка не сумела составить серьезного сопротивления топовой оппонентке. Даже несмотря на то, что Осака не показала какого-то феноменального уровня, она полностью контролировала ситуацию на корте. 
 
У Даяны было несколько вспышек, было даже достаточное количество брейкпоинтов, чтобы побороться за победу хотя бы в одном из сетов. Но разницу часто делала шикарная подача японки, не позволившая украинке ни разу оформить брейк. У Даяны с этим компонентом все складывалось гораздо хуже. В общем, было четкое понимание того, что победы ей сегодня не видать.
 
В первом сете Осаке хватило одного брейка, во втором – она сделала целых три. Конечно же, нереализация брекйпоинтов украинкой еще больше давила на Ястремскую и под конец ее потуги стали затихать.


 
Из интересного можно разве что отметить футфолы Даяны, которые фиксировала автоматическая система. Один из них случился во время второй подачи на матчболе Осаки. Бывает в жизни и такое, хорошо, что это произошло в матче, где шансов на победу все равно практически не было.
 
Пока не ясно, сможет ли Даяна полноценно восстановиться к US Open, но раз она вышла на матч, то, наверное, не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Пожелаем ей хорошего жребия и успешного выступления на мейджоре. В отсутствие Свитолиной она становится нашей главной надеждой.

В следующем раунде Осака сразится против эстонки Анетт Контавейт (№20 WTA).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 25.08.2020 23:55
    0
    Офігіваю з висновків деяких експертів тіпа м'ясних по факту першим проведеним після карантину турнірі, де вперше бувголовний тренер, шо небув поряд з початку березня, причому в дівчини очевидні проблеми з 3 травмами продовж турніру(сьогодні коліно стало причиною і футфолів і малої кількості ейсів, плюс важкий підхід до мяча, шо позначилось мінімум на ударі справа, а навіть при всіх проблемах перший сет був абсолютно рівним.. В декого елементарно завишені бажання і бачення реальності, а потім стрелять.. Аж ніяк нічого поганого несталось і робити якісь висновків про майбутнє по цьому матчу.. Ну ондо майже вся 10 сіяних провалилась-давайте по ним всіх скажем шо ні Кенін, ні Квітова, ні Сабаленка не прогреса, вони ніхто і звать їх ніяк
    Ссылка
    Vladimir Costrovoj
      Vladimir Costrovoj, 25.08.2020 23:54
    +3
    Вспоминается поражение восемнадцатилетней Ястремской от Серены Уильямс в Австралии, полтора года назад... Пока без прогресса. Матч - практически один в один. Во всех матчах с топами Ястремская зажимается и проигрывает в одну калитку... Всё же Свитолина, в её годы, с топами могла сражаться. И сама стала топом - на несколько лет...
    Жаль! Топ10 и даже топ 20 - пока не выглядят реальностью. Даже победа на турнирах, что вполне естественно происходило полтора - два года назад, пусть это и были турниры не высшего ранга - сегодня это всё из разряда фантастики... Думается, предыдущий тренер Даяны - которого все называли чуть ли не детским тренером, больше ей давал. Даяна тогда прекрасно использовала свои сильнейшие стороны. А сейчас... Новое в игре пока не просматривается, а о сильнейших сторонах Даяниного тенниса мы тоже уже забыли. По факту имеем теннисистку-середняка... Сколько у нас таких было. А ведь потенциал был большой!...
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    vital
    online
      vital, 25.08.2020 23:46
    0
    Даяна зіграла тут цілих 3 матчі за 4 дні, та й досить. Добре що не треба буде грати ще одну гру, тим більше з двужильною Контавейт.
    Хотілось би щоб Даяна до старту шлему вирішила всі свої проблеми з ногою.
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 25.08.2020 23:44
    0
    На жаль, на найближчий час щодо перспектив Даяни в Турі оптимізму небагато. Прогресу не спостерігається, ще й пошкодження пішли. Воно й не дивно: грати постійно у затиснуто-силовій манері для організму явно не корисно. Можна сподіватися на несподіваний якісний прорив у грі, що у дівчат деколи стається неочікувано. Але поки для нього передумов я не бачу.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 25.08.2020 23:42
    0
    Ейси рахуються у вінери, подвійні помилки у невимушені помилки ( даруйте за каламбур). Подивіться у статистику,і стане зрозуміло що вирішило результат( кроме холодної голови Осаки і її досвіду).
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.08.2020 23:39
    +1
    Даяна зіграла на жилах, травми в попередніх матчах далися взнаки, я певен. навіть в хороших кондиціях протистояти Осаці Даяні ще складно, а травмованій - тим паче.
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 25.08.2020 23:37
    +1
    если не хватает мастерства надо брать силой воли и концентрацией,бороться за каждый мяч.увы...
    соперницы из топ -10 Дае не по плечу и сдвигов пока не видно...
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    Alehandro
      Alehandro, 25.08.2020 23:33
    +4
    Но, объективно, Осака сейчас на голову выше. Учитывая невнятную игру с Перой - с японкой шансов было не много.
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    Alehandro
      Alehandro, 25.08.2020 23:32
    +4
    М-де... Пока Саша не найдёт где у неё выключается режим "херачить" и включаются режимы "холодная голова" и "трезвый расчет", толку не будет. Пока видим, что преимущества Даяны куда-то резко подевались, зато недостатки тут как тут - все на месте)
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 25.08.2020 23:33
    +4
    Но, объективно, Осака сейчас на голову выше. Учитывая невнятную игру с Перой - с японкой шансов было не много.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 25.08.2020 23:32
    +4
    М-де... Пока Саша не найдёт где у неё выключается режим "херачить" и включаются режимы "холодная голова" и "трезвый расчет", толку не будет. Пока видим, что преимущества Даяны куда-то резко подевались, зато недостатки тут как тут - все на месте)
    Ссылка
    Vladimir Costrovoj
      Vladimir Costrovoj, 25.08.2020 23:54
    +3
    Вспоминается поражение восемнадцатилетней Ястремской от Серены Уильямс в Австралии, полтора года назад... Пока без прогресса. Матч - практически один в один. Во всех матчах с топами Ястремская зажимается и проигрывает в одну калитку... Всё же Свитолина, в её годы, с топами могла сражаться. И сама стала топом - на несколько лет...
    Жаль! Топ10 и даже топ 20 - пока не выглядят реальностью. Даже победа на турнирах, что вполне естественно происходило полтора - два года назад, пусть это и были турниры не высшего ранга - сегодня это всё из разряда фантастики... Думается, предыдущий тренер Даяны - которого все называли чуть ли не детским тренером, больше ей давал. Даяна тогда прекрасно использовала свои сильнейшие стороны. А сейчас... Новое в игре пока не просматривается, а о сильнейших сторонах Даяниного тенниса мы тоже уже забыли. По факту имеем теннисистку-середняка... Сколько у нас таких было. А ведь потенциал был большой!...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.08.2020 23:39
    +1
    Даяна зіграла на жилах, травми в попередніх матчах далися взнаки, я певен. навіть в хороших кондиціях протистояти Осаці Даяні ще складно, а травмованій - тим паче.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 25.08.2020 23:37
    +1
    если не хватает мастерства надо брать силой воли и концентрацией,бороться за каждый мяч.увы...
    соперницы из топ -10 Дае не по плечу и сдвигов пока не видно...
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 25.08.2020 23:55
    0
    Офігіваю з висновків деяких експертів тіпа м'ясних по факту першим проведеним після карантину турнірі, де вперше бувголовний тренер, шо небув поряд з початку березня, причому в дівчини очевидні проблеми з 3 травмами продовж турніру(сьогодні коліно стало причиною і футфолів і малої кількості ейсів, плюс важкий підхід до мяча, шо позначилось мінімум на ударі справа, а навіть при всіх проблемах перший сет був абсолютно рівним.. В декого елементарно завишені бажання і бачення реальності, а потім стрелять.. Аж ніяк нічого поганого несталось і робити якісь висновків про майбутнє по цьому матчу.. Ну ондо майже вся 10 сіяних провалилась-давайте по ним всіх скажем шо ні Кенін, ні Квітова, ні Сабаленка не прогреса, вони ніхто і звать їх ніяк
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.08.2020 23:46
    0
    Даяна зіграла тут цілих 3 матчі за 4 дні, та й досить. Добре що не треба буде грати ще одну гру, тим більше з двужильною Контавейт.
    Хотілось би щоб Даяна до старту шлему вирішила всі свої проблеми з ногою.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.08.2020 23:44
    0
    На жаль, на найближчий час щодо перспектив Даяни в Турі оптимізму небагато. Прогресу не спостерігається, ще й пошкодження пішли. Воно й не дивно: грати постійно у затиснуто-силовій манері для організму явно не корисно. Можна сподіватися на несподіваний якісний прорив у грі, що у дівчат деколи стається неочікувано. Але поки для нього передумов я не бачу.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 25.08.2020 23:42
    0
    Ейси рахуються у вінери, подвійні помилки у невимушені помилки ( даруйте за каламбур). Подивіться у статистику,і стане зрозуміло що вирішило результат( кроме холодної голови Осаки і її досвіду).
    Ссылка
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