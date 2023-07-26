Сергей БУЛЕЦА: «Мне хотелось что-то изменить в своей карьере»

Украинский полузащитник Сергей Булеца прокомментировал переход в польский клуб «Заглембе» Любин.

«Я очень рад, что буду играть в Любине. Мне хотелось что-то изменить в своей карьере, и я думаю, что игра в Польше поможет мне развиваться. Я хочу отплатить за эту возможность хорошими выступлениями за «Заглембе».

Я смотрел последнюю игру против «Руха» Хожув и рад, что мои партнеры по команде хорошо выступили и победили. Надеюсь, я хорошо впишусь в коллектив, и вместе мы одержим еще не одну победу», – сказал Булеца.

24-летний футболист перешел в польский клуб на правах годичной аренды из киевского «Динамо».