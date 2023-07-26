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  4. Сергей БУЛЕЦА: «Мне хотелось что-то изменить в своей карьере»
Польша
26 июля 2023, 19:02 |
1760
2

Сергей БУЛЕЦА: «Мне хотелось что-то изменить в своей карьере»

Украинский футболист – о переходе в польский клуб «Заглембе» Любин

26 июля 2023, 19:02 |
1760
2
Сергей БУЛЕЦА: «Мне хотелось что-то изменить в своей карьере»
ФК Заглембе Любин. Сергей Булеца

Украинский полузащитник Сергей Булеца прокомментировал переход в польский клуб «Заглембе» Любин.

«Я очень рад, что буду играть в Любине. Мне хотелось что-то изменить в своей карьере, и я думаю, что игра в Польше поможет мне развиваться. Я хочу отплатить за эту возможность хорошими выступлениями за «Заглембе».

Я смотрел последнюю игру против «Руха» Хожув и рад, что мои партнеры по команде хорошо выступили и победили. Надеюсь, я хорошо впишусь в коллектив, и вместе мы одержим еще не одну победу», – сказал Булеца.

24-летний футболист перешел в польский клуб на правах годичной аренды из киевского «Динамо».

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Динамо Киев трансферы Заглембе Любин аренда игрока Сергей Булеца трансферы УПЛ
Источник ФК Заглембе
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Комментарии 2
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fedd1979
А скажи правду. Оренда за орендою, ніхто більш-менш пристойний не пропонує нормального повноцінного контракту, а в "Динамо" ти нафіг здався. За великим рахунком ти вже майже викреслений з вічноперспективних. Чотири роки дорослої кар'єри - третій професійний клуб. Європа Європою, а "Дніпро" й "Зоря" солідніші за "Заглембе". Втримати тебе вони не намагалися. А після закінчення контракту з "Динамо" доведеться приймати непросте рішення. Типовий розвиток 80% вічноперспективних українців. На жаль.
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0
anacreon
Не захотів топтатися на місці і вирішив кинути виклик собі у Європі. В Динамо не повернули, а в Зорі, напевно, набридло. Приємно, що хоч в деяких футболістів є якісь амбіції. Не всі Довбики.
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-2
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