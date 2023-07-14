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  4. Джокович стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Синнера в трех сетах
Уимблдон
14 июля 2023, 18:26 | Обновлено 14 июля 2023, 19:15
945
1

Джокович стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Синнера в трех сетах

Новак в очередной раз будет защищать титул на кортах Лондона

14 июля 2023, 18:26 | Обновлено 14 июля 2023, 19:15
945
1
Джокович стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Синнера в трех сетах
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

14 июня состоялся первый матч 1/2 финала Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде, в котором второй сеяный Новак Джокович из Сербии переиграл итальянского теннисиста Янника Синнера (АТР 8).

Уимблдон. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 6:3, 6:4, 7:6(4)

Это был 3-й матч между теннисистами, Джокович пока не проигрывал.

Сербский теннисист не знает горечи поражений на травяном мейджоре с 2017 года. С тех пор он выиграл четыре титула, в 2020-м из-за пандемии коронавируса турнир не проводился.

Для Джоковича это 35-й финал турниров Grand Slam. На Уимблдоне Новак выиграл последние девять матчей против игроков из первой десятки мирового рейтинга.

В финале Новак сыграет против Даниила Медведева (АТР 3) или Карлоса Алькараса (АТР 1).

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Источник Sport.ua
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ptolemeus
36 річний дядько виносить цих сопляків з топ-10 без найменших для них шансів. Якщо вони і навчаться грати, то це мабуть станеться тоді, коли серб вже закінчить кар'єру.
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