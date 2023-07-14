Джокович стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Синнера в трех сетах
Новак в очередной раз будет защищать титул на кортах Лондона
14 июня состоялся первый матч 1/2 финала Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде, в котором второй сеяный Новак Джокович из Сербии переиграл итальянского теннисиста Янника Синнера (АТР 8).
Уимблдон. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 6:3, 6:4, 7:6(4)
Это был 3-й матч между теннисистами, Джокович пока не проигрывал.
Сербский теннисист не знает горечи поражений на травяном мейджоре с 2017 года. С тех пор он выиграл четыре титула, в 2020-м из-за пандемии коронавируса турнир не проводился.
Для Джоковича это 35-й финал турниров Grand Slam. На Уимблдоне Новак выиграл последние девять матчей против игроков из первой десятки мирового рейтинга.
В финале Новак сыграет против Даниила Медведева (АТР 3) или Карлоса Алькараса (АТР 1).
No Touching NOLE 🦁@DjokerNole is through to a 9th Wimbledon final with a 6-3 6-4 7-6 win over Sinner! 🤩#Wimbledon | @Wimbledon— Tennis TV (@TennisTV) July 14, 2023
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