Джокович стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Синнера в трех сетах

14 июня состоялся первый матч 1/2 финала Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде, в котором второй сеяный Новак Джокович из Сербии переиграл итальянского теннисиста Янника Синнера (АТР 8).

Уимблдон. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 6:3, 6:4, 7:6(4)

Это был 3-й матч между теннисистами, Джокович пока не проигрывал.

Сербский теннисист не знает горечи поражений на травяном мейджоре с 2017 года. С тех пор он выиграл четыре титула, в 2020-м из-за пандемии коронавируса турнир не проводился.

Для Джоковича это 35-й финал турниров Grand Slam. На Уимблдоне Новак выиграл последние девять матчей против игроков из первой десятки мирового рейтинга.

В финале Новак сыграет против Даниила Медведева (АТР 3) или Карлоса Алькараса (АТР 1).

