Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
Марта без шансов проиграла первый сет, но сумела добыть историческую для себя победу
Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) неожиданно успешно начала выступления на Уимблдонском турнире в одиночном разряде.
В первом раунде украинка переиграла гречанку Марию Саккари (№8 WTA), добыв самую высокорейтинговую победу в карьере.
Уимблдон. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) [8] – 0:6, 7:5, 6:2
Отметим, что матч дважды прерывался из-за дождя, но после непродолжительной паузы возобновлялся. Во второй партии Костюк при счете 3:3 сделала второй брейк в сете и легко взяла свою подачу. Но с первого раза на партию подать не удалось. Сет завершился лишь со счетом 7:5 в пользу украинки.
В финальной партии Марта очень быстро взяла подачу соперницы, после чего Саккари стала все больше нервничать и ошибаться в простых ситуациях, форхенд ее абсолютно не слушался. Марте удалось сохранить боевой настрой до конца встречи и довести матч до победы.
Это был третий матч теннисисток, украинка выиграла впервые.
Костюк провела 15-й матч в карьере против соперницы из первой десятки мирового рейтинга и впервые победила.
Это третий выход Марты во второй раунд Уимблдона, далее она еще не пробивалась.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Элисон Риск (№141 WTA) или Паулы Бадосы (№35 WTA).
A simply remarkable turnaround 🤯@marta_kostyuk stages a brilliant fightback against the No.8 seed Maria Sakkari to make her way into the second round, 0-6, 7-5, 6-2 👏#Wimbledon pic.twitter.com/zGieUfKTLz— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2023
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Как жаль, что не смог посмотреть первую победу Марты над топ 10. Но дай бог будут еще победы над топами уже на этом турнире
що вона пройла ні кого небудь,а Саккарі! Наікращщя!
Хто далі! А далі мабудь Бадоса!
)))
Якщо коротко, перемога важлива, але переоцінювати її не варто через дуже низький рівень, продемонстрований суперницею. Далі можлива зустріч із колишньою подружкою, яка, щоправда, могла й досі не відновитися від ще грунтової травми. через яку пропустила півтора місяці. Тому цілком можливий варіант із Ріск. У будь-якому випадку, гру потрібно покращувати, бо з сьогоднішнім тенісом важко розраховувати на серйозні досягнення.