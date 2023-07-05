Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
Уимблдон
05 июля 2023, 18:06 | Обновлено 05 июля 2023, 18:25
3673
31

Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне

Марта без шансов проиграла первый сет, но сумела добыть историческую для себя победу

05 июля 2023, 18:06 | Обновлено 05 июля 2023, 18:25
3673
31
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) неожиданно успешно начала выступления на Уимблдонском турнире в одиночном разряде.

В первом раунде украинка переиграла гречанку Марию Саккари (№8 WTA), добыв самую высокорейтинговую победу в карьере.

Уимблдон. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) [8] – 0:6, 7:5, 6:2

Отметим, что матч дважды прерывался из-за дождя, но после непродолжительной паузы возобновлялся. Во второй партии Костюк при счете 3:3 сделала второй брейк в сете и легко взяла свою подачу. Но с первого раза на партию подать не удалось. Сет завершился лишь со счетом 7:5 в пользу украинки.

В финальной партии Марта очень быстро взяла подачу соперницы, после чего Саккари стала все больше нервничать и ошибаться в простых ситуациях, форхенд ее абсолютно не слушался. Марте удалось сохранить боевой настрой до конца встречи и довести матч до победы.

Это был третий матч теннисисток, украинка выиграла впервые.

Костюк провела 15-й матч в карьере против соперницы из первой десятки мирового рейтинга и впервые победила.

Это третий выход Марты во второй раунд Уимблдона, далее она еще не пробивалась.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элисон Риск (№141 WTA) или Паулы Бадосы (№35 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Джесика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Мария Саккари смотреть онлайн Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Грузинский клуб арендовал Цитаишвили у Динамо
Футбол | 04 июля 2023, 18:05 21
ОФИЦИАЛЬНО. Грузинский клуб арендовал Цитаишвили у Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Грузинский клуб арендовал Цитаишвили у Динамо

Георгий продолжит карьеру в «Динамо» Батуми

ОФИЦИАЛЬНО. Сформирован календарь первого круга УПЛ сезона-2023/24
Футбол | 05 июля 2023, 16:42 17
ОФИЦИАЛЬНО. Сформирован календарь первого круга УПЛ сезона-2023/24
ОФИЦИАЛЬНО. Сформирован календарь первого круга УПЛ сезона-2023/24

В первом туре «Шахтер» сыграет с «Металлистом 1925», а «Динамо» будет противостоять «Минаю»

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
Футбол | 04.07.2023, 21:06
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 05.07.2023, 13:20
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Стартовые матчи Костюк и Калининой на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя
Теннис | 04.07.2023, 17:59
Стартовые матчи Костюк и Калининой на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя
Стартовые матчи Костюк и Калининой на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя
Комментарии 31
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fdail
Про таку перемогу можна буде й онукам розповісти) Стіна зламана , перша перемога над гравцем десятки є. Саккарі - далеко не боєць, але вона гравець десятки й непростий суперник. Й важливо тут ще те, що сьогодні який ніякий , а характер Марта показала . Особисто мені було складно уявити, щоб Марта змогла б  виграти матч програвши сет з баранкою. Але Марта змогла, Марта виграла.Хочеться, щоб це таки додало впевненості в своїх силах . А бійцівські якості треба тільки розвивати надалі. Сьогодні просто вітання Марті з перемогою)
Ответить
+8
Умник
Марта пробач я обматюкав. Ти молодець. Беру слова в зворотньому напрямку
Ответить
+7
kollekciy
Марту з зовсім неочікуваною по початку гри історичною перемогою. 6:0 в першому сеті, дуже допомогли Марті. Марія так розслабилася, що не змогла повернути настрій на хорошу гру, коли Марта відчувши шанси покращила гру. У третьому сеті Марія взагалі Ястремську увімкнула, а Марта навпаки заграла так, як давно не грала.   
Ответить
+6
Volodymyr Kolos
Мартуся❣️ Молодчинка яка, зібралася після провального першого сету. Реакція в кінці - це для неї справді дуже важлива перемога 🫶🇺🇦 
Ответить
+6
Саша Денисов
А до дощу всі її тут покривали триповерховими.... І лише одна людина вибачилась 
Ответить
+5
roman75zpr
Ай да Марта Олеговна, посрамила скептиков (особенно после 1 сета). Прям подросла под дождём )) 
Ответить
+5
pricolist
Молодчинка, впевнено провела 3 сет 
Ответить
+4
introvert
Рідкісний випадок, коли перерва через дощ зіграла на нашу користь, а не навпаки. Дуже рідкісний.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Sergiy20
Ох як пошкодували ті, хто після першого сету вирішили, що "всьо". А тут Марта прокинулась. Більше всього, що допоміг дощ, бо якби не перерви, то навряд, чи склалося б все так, як склалося. З перемогою!
Ответить
+4
Elis
Молодчинка, Мартуся! З перемогою! 
Ответить
+3
Галина Кулик
Так налаштувалась після дощу. Марта-молодчинка, проявила характер
Ответить
+3
sv_2000
Судя по огромному количеству анфорсов у Саккари Марта играла умно, сбивала темп, слайсы низко стелила, Саккари это не любит.  Матч не видел, просто фантазирую
Ответить
+3
sv_2000
Ура!!!!!! Молодчина!!!
Как жаль, что не смог посмотреть первую победу Марты над топ 10. Но дай бог будут еще победы над топами уже на этом турнире
Ответить
+3
Vitason
А ,вот это было шикарно!!
Ответить
+3
Александр Ад
не вдалося подивитися матч,но судячи з коментів по ходу 1 сету,справи були кепськи,мяко кажучі.Який ж був мой подив,коли я прочитав результат!Та "експерти"тут ще ті.Марта молодець!Бажаю ій успіху в наступному матчі!
Ответить
+2
romeoboss
Чудово! Але неочикуванно, дивлячись на те що було у першой партіі. Я доси не вірю
що вона пройла ні кого небудь,а Саккарі! Наікращщя!
Хто далі! А далі мабудь Бадоса!
Ответить
+2
sirjoga
Сьогодні яскравий приклад тактичної перемоги Костюк і план на гру був чудовий. Так перший сет зливався, щоб повністю розбатонити суперницю і потім жахнути. Акторська гра Марти в першму сеті була чудова, психи, помилки - все як справжнє. І от коли Марія уже думала, що приготувати на вечерю Марта і включилася.
Ответить
+2
introvert
Та годі вже. Не вірю. Марта, це ти???
)))
Ответить
+2
oleg_d_76
 Как первый сет так все фууууу и т.д. как выиграла так сразу вау мы знали, мы верили и т.д. пипец. Что ж мы за люди такие
Ответить
+1
Stanislav Matusevych
Вітаю Марту з першою перемогою над топ-10! Але давайте чесно, дуже допомогли дощ та мінливий настрій суперниці. Адже статистика вінерсів/невимушених у цьому матчі цілком відображає перебіг подій на корті. Саккарі десь із середини другої партії показала відверто ганебну гру. І не скажеш, що Марта її до цього сільно змушувала. Викидань на хавкорт все так само багато, що на траві дорівнює самогубству. Але форхенд суперниці раз за разом давав збої. Відчувши це, у третій партії Марта почала змінювати ритм, використовуючи слайси, і це добило Саккарі зовсім. 
Якщо коротко, перемога важлива, але переоцінювати її не варто через дуже низький рівень, продемонстрований суперницею. Далі можлива зустріч із колишньою подружкою, яка, щоправда, могла й досі не відновитися від ще грунтової травми. через яку пропустила півтора місяці. Тому цілком можливий варіант із Ріск. У будь-якому випадку, гру потрібно покращувати, бо з сьогоднішнім тенісом важко розраховувати на серйозні досягнення.
Ответить
+1
Показать Скрыть 5 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
04.07.2023, 12:59 16
Футбол
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
04.07.2023, 19:55 1
Теннис
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
04.07.2023, 19:42 9
Футбол
Шахтер может рассчитаться с Зарей за переход ван Леувена игроками
Шахтер может рассчитаться с Зарей за переход ван Леувена игроками
03.07.2023, 16:46 20
Футбол
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
04.07.2023, 08:26 11
Теннис
Определен состав четвертьфинальных пар женской Лиги наций
Определен состав четвертьфинальных пар женской Лиги наций
03.07.2023, 20:12
Волейбол
Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу
Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу
04.07.2023, 23:23
Футбол
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
04.07.2023, 03:45 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем