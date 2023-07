Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) неожиданно успешно начала выступления на Уимблдонском турнире в одиночном разряде.

В первом раунде украинка переиграла гречанку Марию Саккари (№8 WTA), добыв самую высокорейтинговую победу в карьере.

Уимблдон. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) [8] – 0:6, 7:5, 6:2

Отметим, что матч дважды прерывался из-за дождя, но после непродолжительной паузы возобновлялся. Во второй партии Костюк при счете 3:3 сделала второй брейк в сете и легко взяла свою подачу. Но с первого раза на партию подать не удалось. Сет завершился лишь со счетом 7:5 в пользу украинки.

В финальной партии Марта очень быстро взяла подачу соперницы, после чего Саккари стала все больше нервничать и ошибаться в простых ситуациях, форхенд ее абсолютно не слушался. Марте удалось сохранить боевой настрой до конца встречи и довести матч до победы.

Это был третий матч теннисисток, украинка выиграла впервые.

Костюк провела 15-й матч в карьере против соперницы из первой десятки мирового рейтинга и впервые победила.

Это третий выход Марты во второй раунд Уимблдона, далее она еще не пробивалась.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элисон Риск (№141 WTA) или Паулы Бадосы (№35 WTA).

A simply remarkable turnaround 🤯@marta_kostyuk stages a brilliant fightback against the No.8 seed Maria Sakkari to make her way into the second round, 0-6, 7-5, 6-2 👏#Wimbledon pic.twitter.com/zGieUfKTLz