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Испания
05 июля 2023, 01:23 | Обновлено 05 июля 2023, 01:37
228
0

Источник: Барселона купила молодого бразильца за 35+10 млн евро

Ожидается, что Витор Роке присоединится к Барселоне в январе 2024 года

05 июля 2023, 01:23 | Обновлено 05 июля 2023, 01:37
228
0
Источник: Барселона купила молодого бразильца за 35+10 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Испанская «Барселона» успешно завершила сделку по трансферу форварда Витора Роке из бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Планируется, что 18-летний талант присоединится к каталонской команде в январе 2024 года. Ожидается, что бразилец подпишет контракт до 2029 года, а сумма отступных (клаусула) составит 1 млрд евро.

По данным Mundo Deportivo, сумма трансфера составит 35 млн евро + 10 млн евро бонусами.

В текущем сезоне Витор Роке забил 15 голов в 29 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» (за два сезона – 22 гола в 65 поединках).

Форвард дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против команды Марокко.

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Витор Роке Барселона Атлетико Паранаэнсе трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Фабрицио Романо
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