Источник: Барселона купила молодого бразильца за 35+10 млн евро

Испанская «Барселона» успешно завершила сделку по трансферу форварда Витора Роке из бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Планируется, что 18-летний талант присоединится к каталонской команде в январе 2024 года. Ожидается, что бразилец подпишет контракт до 2029 года, а сумма отступных (клаусула) составит 1 млрд евро.

По данным Mundo Deportivo, сумма трансфера составит 35 млн евро + 10 млн евро бонусами.

В текущем сезоне Витор Роке забил 15 голов в 29 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» (за два сезона – 22 гола в 65 поединках).

Форвард дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против команды Марокко.

