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  4. ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной
Уимблдон
03 июля 2023, 21:47 |
1503
2

ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной

Легендарная американка явно недовольна работой рефери...

03 июля 2023, 21:47 |
1503
2
ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильмс и Элина Свитолина

В понедельник, 3 июля, состоялся матч 1/64 финала Уимблдона-2023 между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 76) и американкой Винус Уильямс (WTA 558). Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу украинки.

После завершения поединка легендарная Винус не пожала руку судье. Видимо, Вильямс-старшая была явно недовольна работой рефери.

Это была 6-я встреча теннисисток. Украинка выиграла 5 последних поединков.

Отметим, что Уильямс-старшая 5 раз в карьере выигрывала титул на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной

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видео Элина Свитолина Винус Уильямс Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Анна Савоськіна
Таке щось, не гра, а нудота. Мабуть суддя винна, що Вінус 42, а вона виходить на корт не зрозуміло для чого, для галочки як найстарша ...
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+1
Alehandro
Досить несподівано для такої авторитетної гравчині. Типу суддя винна, що на матчболі лінійний не побачив аут, а електронний відеоперегляд побачив. Теж мені легенда
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0
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