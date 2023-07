В понедельник, 3 июля, состоялся матч 1/64 финала Уимблдона-2023 между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 76) и американкой Винус Уильямс (WTA 558). Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу украинки.

После завершения поединка легендарная Винус не пожала руку судье. Видимо, Вильямс-старшая была явно недовольна работой рефери.

Это была 6-я встреча теннисисток. Украинка выиграла 5 последних поединков.

Отметим, что Уильямс-старшая 5 раз в карьере выигрывала титул на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной

Venus Williams disappointed with the end of the match against Elina Svitolina.



She shakes her head as she walks toward the umpire after the match.

pic.twitter.com/JOtV7UCEA4