Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023

Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина (WTA 76) уверенно стартовала на Уимблдоне-2023.

В 1/64 финала травяного мейджора украинка в двух сетах обыграла легендарную Винус Уильямс (WTA 558) за 1 час и 30 минут.

Уимблдон-2023. 1/64 финала

Винус Уильямс (США) [WC] – Элина Свитолина (Украина) [WC] – 4:6, 3:6

Это была 6-я встреча теннисисток. Украинка выиграла 5 последних поединков.

Для Элины это первая победа на траве с 2021 года. После возвращения в Тур Свитолина провела всего одну игру на этом покрытии в 2023 году в Бирмингеме, где разгромно проиграла Линде Фругвиртовой.

В следующем раунде Уимблдона Элина встретится с победительницей матча Элизе Мертенс (WTA 28) – Виктория Грунчакова (WTA 129).

Отметим, что Уильямс-старшая 5 раз в карьере выигрывала титул на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

Moving on to the second round.@ElinaSvitolina beats five-time champion Venus Williams, 6-4, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/0JXnOuFxFX