Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№73 WTA) завершила выступления в основе травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка проиграла чешке Линде Фругвиртовой (№57 WTA).

Бирмингем. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Линда Фругвиртова (Чехия) – 2:6, 0:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Фругвиртова сразится против шестой сеяной Бернарды Перы из США (№27 WTA).

Отметим, что трава – единственно покрытие, на котором у Свитолиной отрицательная разница побед и поражений (17-21).