WTA19 июня 2023, 17:53 | Обновлено 19 июня 2023, 18:16
1270
24
Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме
Элина в двух партиях уступила Линде Фругвиртовой
19 июня 2023, 17:53 | Обновлено 19 июня 2023, 18:16
1270
24
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№73 WTA) завершила выступления в основе травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В первом раунде украинка проиграла чешке Линде Фругвиртовой (№57 WTA).
Бирмингем. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Линда Фругвиртова (Чехия) – 2:6, 0:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Фругвиртова сразится против шестой сеяной Бернарды Перы из США (№27 WTA).
Отметим, что трава – единственно покрытие, на котором у Свитолиной отрицательная разница побед и поражений (17-21).
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