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  4. Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме
WTA
19 июня 2023, 17:53 | Обновлено 19 июня 2023, 18:16
1270
24

Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме

Элина в двух партиях уступила Линде Фругвиртовой

19 июня 2023, 17:53 | Обновлено 19 июня 2023, 18:16
1270
24
Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№73 WTA) завершила выступления в основе травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка проиграла чешке Линде Фругвиртовой (№57 WTA).

Бирмингем. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Линда Фругвиртова (Чехия) – 2:6, 0:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Фругвиртова сразится против шестой сеяной Бернарды Перы из США (№27 WTA).

Отметим, что трава – единственно покрытие, на котором у Свитолиной отрицательная разница побед и поражений (17-21).

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Источник Sport.ua
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Обсервер Влад
Зато сфоткалися усі наші дівулі для інсти у Бірмінгемі - місія виконана!
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+6
Elis
Мені просто глядачів шкода. Люди заплатили гроші, щоб подивитись ось це)
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Fdail
Є слово жах, є такий неологізм як треш, але це набагато гірше.  Абсолютно кожен другий удар - промах. Й справа навіть не і Фругвіртовій, бо з такою поганою грою Еліна програла б і гравчині третьої сотні. Думати про Вімблдон тепер взагалі не треба.
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+3
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Stanislav Matusevych
Матч яскраво показав, чому власні тенісні мрії Еліні потрібно було реалізовувати трохи в іншому віці. Зараз молоді тенісні таланти, починаючи з Іги, і так далі, просто не пустять Еліну ані до перших рядків рейтингу, ані до титулів на Шоломах. Так, певні успіхи ще будуть, і, можливо, у порівнянні з нашими іншими "молодими та перспективними", чималі. Але в масштабах жіночого Туру вони будуть посередніми. Просто тому, що для всього свій час. 
І все одно, настільки ганебно програвати юній дівчині - ну, я не знаю...
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
Володимир Коваленко
Наробила кислого в гузні
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+1
terhoha
Стидоба.
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+1
Обсервер Влад
Пожили собі безкоштовно у Англії, відпочили чудово на дурнячок - добре що орги для українок усі можливі блага забезпечили. Що іще потрібно для щастя?
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+1
Алексей
У стародубцевой самые большие шансы взять шлем в перспективе 
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+1
Александр Ад
взагалі не тренувалася на газоні шо лі?Весь час не влучала.одні аути,Еліна-це ти була?
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+1
alex55
Фото отличное. Просто чешка ошибалась всего в двух геймах. А так, то всё заслуженно.
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0
Павло Бубенко
Це був просто якийсь відвертий позор, а не теніс у виконанні Світоліної!
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0
Алексей
Я не знаю почему на чешку был 4 кэф
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0
Алексей
Кто там говорил что у свитолиной самые большие шансы пройти дальше 
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0
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introvert
Трішки іспанського сорому від Еліни в подарунок усім нам. Ну й правильно, нема чого розпещувати вболівальників, а то науявляють собі після успішного РГ бозна-чого, а ти потім дотримуйся "ноблесс обліж" і тому подібних статусних дурниць.
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0
u6464u
юніорці програвати з баранкою якось і стидно , потрібно трошки задуматись стоїть продовжувати, може ліпше з дітьми нянчитись, все такі була третьою ракеткою а зараз схоже на ганьбу.
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-1
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