Винус Уильямс в 44 года получила уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллс

44-летняя американская теннисистка Винус Уильямс получила вайлд-кард для участия в турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, сообщил официальный сайт WTA.

Знаменитая американская теннисистка, являющаяся семикратной чемпионкой турниров Большого шлема в одиночном разряде, возвращается на корт после почти годового перерыва. В последний раз Уильямс выступала в марте 2024 года на турнире в Майами, где уступила в первом раунде.

Лучший результат Винус в Индиан-Уэллс – три выхода в полуфинал. В течение 15 лет (2001–2016) Уильямс бойкотировала этот турнир из-за инцидента, произошедшего в финале 2001 года. Тогда болельщики нанесли расистские оскорбления в адрес ее сестры Серены Уильямс и членов их семьи.

Винус Уильямс на турнирах Большого шлема имеет 7 трофеев в одиночном разряде (5 – Уимблдон, 2 – US Open) и 14 титулов в парном разряде вместе с сестрой Сереной. Она является 4-кратной чемпионкой Олимпийских игр (1 золото в одиночном разряде, 3 – в парном).

В рейтинге WTA в 2002 году Винус была первой ракеткой мира, сейчас занимает 974-ю позицию в мировом рейтинге.

В 2011 году Уильямс диагностировали синдром Шегрена – аутоиммунное заболевание, вызывающее хроническую усталость и боль в суставах. Несмотря на это, она продолжает выступать на самом высоком уровне.

Турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс пройдет со 2 по 16 марта с участием сильнейших теннисисток мира.