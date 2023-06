ВИДЕО. Бондаренко реализовал пенальти в матче Украина U-21 – Ирландия U-21

В пятницу, 16 июня, проходит товарищеский матч между молодежными сборными Украины U-21 и Ирландии U-21.

Счет в игре открыл Артем Бондаренко на 17-й минуте. Футболист донецкого «Шахтера» реализовал пенальти.

Под конец первого тайма ирландцы сравняли счет. На 45+4-й отличился Эндрю Моран из английского «Брайтона». На 63-й минуте счет 1:1.

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

Команда занимается в австрийском регионе Штирия. 13 июня сине-желтая сборная в первом спарринге обыграла команду Кувейта U-23 со счетом 2:0. Голы забили Богдан Вьюнник и Даниил Сикан.

GOAL ANDREW MORAN! The last kick off the half as the Brighton & Hove Albion man finishes from close range to bring Ireland level 45'+5 🇮🇪🇺🇦 (1-1) #IRLU21 | #COYBIG pic.twitter.com/vEtSSPXcjf

46' | Back underway in Austria ☘️



No changes at half-time.



Ireland looking to build on their equaliser just before the break!



🇮🇪🇺🇦 (1-1) #IRLU21 | #COYBIG pic.twitter.com/nQCEj606NC