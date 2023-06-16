УКРАИНА U21

Вечером 16 июня состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Украины U-21 и Ирландии U-21.

Встреча пройдет в Австрии, начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

Команда занимается в австрийском регионе Штирия. 13 июня сине-желтая сборная в первом спарринге обыграла команду Кувейта U-23 со счетом 2:0. Голы забили Богдан Вьюнник и Даниил Сикан.

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Украина U-21 – Ирландия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.