УКРАИНА U21

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Молодежные турниры
16 июня 2023, 07:23 | Обновлено 16 июня 2023, 07:37
482
0

Украина U-21 – Ирландия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июня в 19:00 товарищеский матч, который проходит в Австрии

16 июня 2023, 07:23 | Обновлено 16 июня 2023, 07:37
482
0
Украина U-21 – Ирландия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Вечером 16 июня состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Украины U-21 и Ирландии U-21.

Встреча пройдет в Австрии, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

Команда занимается в австрийском регионе Штирия. 13 июня сине-желтая сборная в первом спарринге обыграла команду Кувейта U-23 со счетом 2:0. Голы забили Богдан Вьюнник и Даниил Сикан.

Украина U-21 – Ирландия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.

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Источник Sport.ua
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