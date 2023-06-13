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Товарищеские матчи
УКРАИНА U21
13.06.2023 19:00 – FT 2 : 0
Кувейт U21
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Молодежные турниры
13 июня 2023, 20:52 | Обновлено 13 июня 2023, 21:38
1950
1

Молодежная сборная Украины в Австрии выиграла спарринг у команды Кувейта

Голы во втором тайме забили Богдан Вьюнник и Даниил Сикан

13 июня 2023, 20:52 | Обновлено 13 июня 2023, 21:38
1950
1
Молодежная сборная Украины в Австрии выиграла спарринг у команды Кувейта
УАФ

Во вторник, 13 июня, в Австрии состоялся товарищеский матч, в котором сборная Украины U-21 обыграла команду Кувейта U-23 со счетом 2:0.

Голы для сине-желтых во втором тайме забили Богдан Вьюнник и Даниил Сикан.

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Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии. Сине-желтые будут играть в группе В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией.

Тренировочный сбор команды Руслана Ротаня проходит в австрийской Штирии с 7 июня. Сегодня неподалеку от Граца украинцы встретились в спарринге со сверстниками из Кувейта. Поскольку в команде соперника были задействованы старшие игроки, сине-желтым противостояла сборная Кувейта U-23.

Первый тайм прошел без голов, а во втором украинцы сумели отличиться дважды. Голы забили Богдан Вьюник (с передачи Олега Очеретько) и Даниил Сикан (после паса Дмитрия Крыськива).

Игра прошла при полном преимуществе команды Руслана Ротаня. В итоге украинцы выиграли со счетом 2:0.

У сине-желтой сборной на 16 июня в 19:00 запланирован еще один спарринг – с командой Ирландии U-21.

Товарищеский матч

13 июня, Унтерпремштеттен (Австрия)

Украина U-21 – Кувейт U-23 – 2:0

Голы: Богдан Вьюнник, 51, Даниил Сикан, 78

Украина U-21: Фесюн (Сапутин, 62), Сыч (Вивчаренко, 54), Салюк (Сирота, 62), Таловеров (к), Драмбаев (Лях, 46), Желизко, Очеретько (Крыськив, 62), Рубчинский (Сигеев, 46), Алефиренко (Кащук, 62), Вьюнник (Сикан, 62), Назаренко (Брагару, 62).

Тренер: Руслан Ротань.

Кувейт U-23 (старт): Камил, Альрашид, Наджи (к), Камсел, Альхаккван, Ф. Альфадхли, О. Альфадхли, Альтавил, Алазми, Альфараж, Джамал.

Запас: Альрахма, А. Альфадхли, Альдихани, Альяхья, Альхаджрап, Алькхаллди, Альматквири, Альхарби, Отаиби, Мезьяд, Альавадхи.

Тренер: Эмилиу Пейше.

Арбитр: Томас Офнер (Австрия).

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Источник Sport.ua
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