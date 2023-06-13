ФОТО. Украинская молодежка продолжает подготовку к Евро-2023 U-21

С 7 июня в австрийской Штирии проходит НТЗ молодежной сборной Украины, которая готовится к финальному турниру Евро-2023 U-21.

В субботу, 10 июня, в лагерь команды прибыл Иван Желизко, накануне сыгравший за свою «Валмиеру» в чемпионате Латвии. Таким образом, коллектив собрался в полном составе – в распоряжении Руслана Ротаня 25 исполнителей.

Три дня молодежная сборная работала на своей базе в режиме двукратных тренировок, в воскресенье и понедельник было по одному занятию, а во вторник, 13 июня, команда встретится в спарринге со сверстниками из Кувейта (начало матча – в 19.00 по киевскому времени). Кроме того, 16 июня сыграет с Ирландией (19:00).

Игроки молодежной сборной Украины поделились своими впечатлениями от сбора и ожиданиями будущего чемпионата Европы.

Олег Очеретько: «Сезон уже завершен, мы все настроены на то, чтобы побеждать на Евро. Все ребята, тренерский штаб готовы ехать за победой, выходить из группы. Мы представляем свою страну, хотим победить, чтобы подарить радость нашим болельщикам, тем, кто нас защищает».

Владимир Бражко: «Чемпионат Европы – очень важный для нас турнир, чтобы проявить себя, заявить об Украине. Мотивация есть всегда, будем делать все, что сможем».

Дмитрий Крыськив: «Все соперники хорошие. Я считаю, что на такой стадии уже нет слабых оппонентов, и будем готовиться».

Александр Сирота: «Мне всегда нравилась атмосфера в молодежной сборной. Некоторых ребят вообще очень долго не видел. Шутим, подбадриваем друг друга. По теории Руслан Петрович сказал, что нужно выйти на Олимпиаду, ребята с этим согласны. Нужно вспомнить все наши комбинации, взаимодействия, через неделю, думаю, будем готовы. Группа у нас очень сложная: хорваты всегда были сильными как на молодежном, так и на национальном уровне, уровень испанцев всем известен, а с румынами было непросто, когда мы играли в Киеве».

Богдан Вьюник: «Когда приезжаешь в сборную, это незабываемые впечатления. У нас есть характер, мы играем не хуже соперников, некоторые футболисты которых стоят по 100 миллионов. Раньше играл против испанцев, знаю многих ребят. Хорватия и Румыния ничем не хуже, и будем готовиться к матчам, как к финалу».

В официальную заявку молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21 войдут 23 игрока, причем в списке могут оказаться и футболисты, вызванные на июньский сбор национальной команды Украины.

В июне молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 U-21. Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки, которая состоялась 18 октября 2023 в Бухаресте, сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024.