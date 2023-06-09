7 июня в Австрии начался НТЗ молодежной сборной Украины, которая будет готовиться к финальному турниру Евро-2023 U-21.

В среду тренерский штаб команды и группа игроков из Ужгорода через Кошице добрались до Вены, после чего автобусом доехали непосредственно до места дислокации делегации в Штирии (федеральная земля на юго-востоке Австрии).

Легионеры присоединились к команде уже в альпийской стране, и в распоряжении Руслана Ротаня было 24 исполнителя. На фоне изнурительного переезда команда провела легкое восстановительное занятие, соединив его с пробежкой и упражнениями в фитнес-зале.

На период сбора в Австрии в тренерский штаб войдет Владимир Езерский, который будет работать с защитниками. С 16 июня к ассистентам Русланя Ротаня присоединится Сергей Кравченко.

Украинская команда во время НТЗ проведет два спарринга. 13 июня молодежная сборная Украины встретится со сверстниками из Кувейта (начало матча – в 19:00 по Киеву), а 16 июня сыграет с Ирландией (19:00).

В официальную заявку молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21 войдут 23 игрока, причем в списке могут оказаться и футболисты, вызванные на июньский сбор национальной команды Украины.

В июне молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 U-21. Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки, которая состоялась 18 октября 2022 года в Бухаресте, сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучшие команды Евро-2023 U-21 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024.

ФОТО. Молодежная сборная Украины в Австрии начала подготовку к Евро-2023 U-21