Завтра, 7 июня, в Австрии начнется учебно-тренировочные сборы молодежной сборной Украины, которая будет готовиться к финальному турниру Евро-2023 U-21.

Сегодня, 6 июня, тренерский штаб команды и группа игроков, собравшись в Киеве, отправились через Львов в Ужгород.

В обоих западноукраинских городах к коллективу присоединятся другие представители отечественных клубов, и после ночевки в центре Закарпатья в среду утром делегация отправится в словацкий Кошице. Оттуда молодежная сборная перелетит в Вену, после чего автобусом доберется непосредственно до места дислокации в Штирии (федеральная земля на юго-востоке Австрии).

Легионеры присоединятся к команде уже в альпийской стране, и завтра вечером в распоряжении Руслана Ротаня должно быть 24 исполнителя. Один футболист Иван Желизко прибудет в расположение сборной 10 июня после того, как накануне сыграет за свой клуб «Валмиера» в чемпионате Латвии.

Во время австрийского сбора, 16 июня, состоится товарищеский матч между молодежными сборными Украины и Ирландии (начало – в 19:00 по Киеву). Кроме того, тренерским штабом ведутся переговоры об организации еще одного спарринга.

ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 отправилась на сбор в Австрии