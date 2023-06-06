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Молодежные турниры
06 июня 2023, 23:00 | Обновлено 06 июня 2023, 23:15
68
0

ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 отправилась на сбор в Австрии

Команда под руководством Руслана Ротаня будет готовиться к Евро-2023 U-21

06 июня 2023, 23:00 | Обновлено 06 июня 2023, 23:15
68
0
ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 отправилась на сбор в Австрии
УАФ

Завтра, 7 июня, в Австрии начнется учебно-тренировочные сборы молодежной сборной Украины, которая будет готовиться к финальному турниру Евро-2023 U-21.

Сегодня, 6 июня, тренерский штаб команды и группа игроков, собравшись в Киеве, отправились через Львов в Ужгород.

В обоих западноукраинских городах к коллективу присоединятся другие представители отечественных клубов, и после ночевки в центре Закарпатья в среду утром делегация отправится в словацкий Кошице. Оттуда молодежная сборная перелетит в Вену, после чего автобусом доберется непосредственно до места дислокации в Штирии (федеральная земля на юго-востоке Австрии).

Легионеры присоединятся к команде уже в альпийской стране, и завтра вечером в распоряжении Руслана Ротаня должно быть 24 исполнителя. Один футболист Иван Желизко прибудет в расположение сборной 10 июня после того, как накануне сыграет за свой клуб «Валмиера» в чемпионате Латвии.

Во время австрийского сбора, 16 июня, состоится товарищеский матч между молодежными сборными Украины и Ирландии (начало – в 19:00 по Киеву). Кроме того, тренерским штабом ведутся переговоры об организации еще одного спарринга.

ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 отправилась на сбор в Австрии

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Источник Украинская ассоциация футбола
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