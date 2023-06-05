Подготовка к Евро-2023. Ротань назвал список игроков Украины U-21

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал список игроков, которые в Австрии будут готовиться к молодежному Евро-2023.

Сбор начнется 7 июня, а 16 числа команда проведет контрольный матч против Ирландии. В официальную заявку на турнир войдут 23 игрока, а УАФ отмечает, что в списке могут оказаться футболисты, которых вызвали на матчи национальной сборной (Трубин, Судаков, Мудрик и другие).

Состав молодежной сборной Украины для участия в австрийском сборе

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Александр Сапутин («Заря» Луганск).

Защитники: Алексей Сыч («Кортрейк», Бельгия), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем, Бельгия), Ростислав Лях (Рух Львов).

Полузащитники: Максим Брагару, Даниил Алефиренко (оба - «Черноморец» Одесса), Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (все - «Шахтер» Донецк), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Владимир Бражко («Заря» Луганск), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев (оба – «Александрия»), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба – «Днепр-1» Днепр), Алексей Кащук («Сабах» Баку, Азербайджан).

Нападающие: Богдан Вьюнник (Грацер Грац, Австрия), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Резервный список: Владислав Рыбак («Днепр-1» Днепр), Даниил Скорко («Александрия»), Антон Боль, Максим Дячук (оба - «Динамо» Киев), Марко Сапуга («Рух» Львов), Максим Хлань («Заря» Луганск), Эльдар Кулиев («Зира», Азербайджан).

На групповом этапе, который стартует 21 июня, Украина сыграет против Хорватии, Румынии и Испании.