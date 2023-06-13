УКРАИНА U21

Во вторник, 13 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Украины U-21 и Кувейта U-21.

Встреча пройдет в Австрии, начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

Команда занимается в австрийском регионе Штирия. Также у сине-желтой сборной на 16 июня запланирован спарринг с командой Ирландии U-21.

Украина U-21 – Кувейт U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом игры