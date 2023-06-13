УКРАИНА U21

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13.06.2023 19:00 - : -
Кувейт U21
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Молодежные турниры
13 июня 2023, 08:23 |
753
1

Украина U-21 – Кувейт U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июня в 19:00 товарищеский матч, который проходит в Австрии

13 июня 2023, 08:23 |
753
1
Украина U-21 – Кувейт U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Во вторник, 13 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Украины U-21 и Кувейта U-21.

Встреча пройдет в Австрии, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

Команда занимается в австрийском регионе Штирия. Также у сине-желтой сборной на 16 июня запланирован спарринг с командой Ирландии U-21.

Украина U-21 – Кувейт U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом игры

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Источник Sport.ua
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Voxa Hvedyk
Хто знає на якому каналі буде трансляція окрім інтернет ресурсів?
За здалегіть дякую!!!🇺🇦
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