УКРАИНА U21

Украина U-21 – Кувейт U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июня в 19:00 товарищеский матч, который проходит в Австрии
Во вторник, 13 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Украины U-21 и Кувейта U-21.
Встреча пройдет в Австрии, начало – в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.
Команда занимается в австрийском регионе Штирия. Также у сине-желтой сборной на 16 июня запланирован спарринг с командой Ирландии U-21.
Украина U-21 – Кувейт U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом игры
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