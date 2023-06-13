УКРАИНА U21

Во вторник, 13-го июня, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Украина U-21 и Кувейт U-21. Матч пройдет в Австрии, начало в 19:00.

Руслан Ротань наконец-то получил возможность заняться делами исключительно молодежной сборной, с которой уже в скором времени должен будет начинать путь на Евро-2023 в Грузии и Румынии. Юноши собрались в австрийском городе Штирия, где проходят подготовку перед крупным форумом и уже на этой неделе сыграют два товарищеских матча: против Кувейта и Ирландии. Относительно представителей юго-западной Азии нам сказать нечего – темная лошадка, которая только начинает набирать обороты на международном уровне.

Состав молодежной сборной Украины для участия в австрийском сборе

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Александр Сапутин («Заря» Луганск).

Защитники: Алексей Сыч («Кортрейк», Бельгия), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем, Бельгия), Ростислав Лях (Рух Львов).

Полузащитники: Максим Брагару, Даниил Алефиренко (оба - «Черноморец» Одесса), Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (все - «Шахтер» Донецк), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Владимир Бражко («Заря» Луганск), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев (оба – «Александрия»), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба – «Днепр-1» Днепр), Алексей Кащук («Сабах» Баку, Азербайджан).

Нападающие: Богдан Вьюнник (Грацер Грац, Австрия), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Резервный список: Владислав Рыбак («Днепр-1» Днепр), Даниил Скорко («Александрия»), Антон Боль, Максим Дячук (оба - «Динамо» Киев), Марко Сапуга («Рух» Львов), Максим Хлань («Заря» Луганск), Эльдар Кулиев («Зира», Азербайджан).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Кувейт U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.