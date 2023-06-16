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Молодежные турниры
16 июня 2023, 20:54 | Обновлено 16 июня 2023, 21:29
1052
4

Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу

Команда Ротаня готовится к старту молодежного Евро

16 июня 2023, 20:54 | Обновлено 16 июня 2023, 21:29
1052
4
Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу
УАФ

Молодежная сборная Украины провела спарринг в рамках подготовки к Евро-2023. Команда Руслана Ротаня сыграла с Ирландией U-21 со счетом 2:2.

В составе украинской команды гол в первом тайме забил Артем Бондаренко, а во втором мяч оформил Даниил Сикан. Оба мяча забиты с пенальти.

Следующий матч молодежная сборная Украины проведет 21 июня против Хорватии в первом туре группового этапа Евро-2023.

Контрольный матч

Украина U-21 - Ирландия U-21 2:2
Голы: Бондаренко, 17 (с пен), Сикан, 73 (с пен) - Моран, 45, Лавал, 82

Украина (U-21): Нещерет (Фесюн, 66), Сыч (Брагару, 66), Таловеров (Сирота, 46), Батагов, Вивчаренко (Лях, 66), Бондаренко (к) (Сигеев, 66), Бражко (Михайленко, 46), Крыськив (Очеретько, 66), Кащук (Алефиренко, 66), Сикан (Драмбаев, 79), Вьюнник (Назаренко, 46)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Vitaliy Shevchenko
Гнати фізрука потрібно. Дали дві пінки і то не змогли виграти. І це ще після, як мінімум 5 севів воротаря. 
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+2
Alex Wolf
Я уже давно писал,что очень слабый тренер у нас.
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+1
Mr Voevudskiy
С таким составом они реально могли бы отлично провести Евро.. но физрук всё заруинит 
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+1
serhiy
Чекайте.Супер тренер на Євро себе покаже ).
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+1
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