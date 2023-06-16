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Товарищеские матчи
УКРАИНА U21
16.06.2023 19:00 – FT 2 : 2
Ирландия U21
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Молодежные турниры
16 июня 2023, 20:54 | Обновлено 16 июня 2023, 20:59
1505
2

ВИДЕО. Пенальти Бондаренко и Сикана. Молодежка сыграла вничью с Ирландией

Смотрите видео голов и обзор матча молодежных команд Украины и Ирландии

16 июня 2023, 20:54 | Обновлено 16 июня 2023, 20:59
1505
2
ВИДЕО. Пенальти Бондаренко и Сикана. Молодежка сыграла вничью с Ирландией
УАФ

Вечером 16 июня в Австрии состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Украины U-21 и Ирландии U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

Команда занимается в австрийском регионе Штирия. Ранее, 13 июня сине-желтая сборная в первом спарринге обыграла команду Кувейта U-23 со счетом 2:0.

В матче между Украиной и Ирландией команды обменялись двумя забитыми голами. У сине-желтых с пенальти отметились Артем Бондаренко и Даниил Сикан.

Товарищеский матч. 16 июня, Австрия

Украина U-21 – Ирландия U-21 – 2:2

Голы: Бондаренко, 17 (пен), Сикан, 73 (пен) – Моран, 45+4, Лавал, 82

ВИДЕО. Голы Бондаренко и Сикана с пенальти

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ирландия U21.
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Сикан (УКРАИНА U21).
44’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ирландия U21.
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (УКРАИНА U21).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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zzg77
Ротань в своём репертуаре - опять ничья! Плохо , что забивали лишь с пенальти.
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+1
avk2307
Сикан забил пенальти. вы слышали какие аплодисменты? Доказал, может прорвет
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0
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