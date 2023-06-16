ВИДЕО. Пенальти Бондаренко и Сикана. Молодежка сыграла вничью с Ирландией

Вечером 16 июня в Австрии состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Украины U-21 и Ирландии U-21.

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Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

Команда занимается в австрийском регионе Штирия. Ранее, 13 июня сине-желтая сборная в первом спарринге обыграла команду Кувейта U-23 со счетом 2:0.

В матче между Украиной и Ирландией команды обменялись двумя забитыми голами. У сине-желтых с пенальти отметились Артем Бондаренко и Даниил Сикан.

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Товарищеский матч. 16 июня, Австрия

Украина U-21 – Ирландия U-21 – 2:2

Голы: Бондаренко, 17 (пен), Сикан, 73 (пен) – Моран, 45+4, Лавал, 82

ВИДЕО. Голы Бондаренко и Сикана с пенальти