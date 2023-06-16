ВИДЕО. Пенальти Бондаренко и Сикана. Молодежка сыграла вничью с Ирландией
Смотрите видео голов и обзор матча молодежных команд Украины и Ирландии
Вечером 16 июня в Австрии состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Украины U-21 и Ирландии U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня ведет подготовку к Евро-2023 U-21, который пройдет с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.
Команда занимается в австрийском регионе Штирия. Ранее, 13 июня сине-желтая сборная в первом спарринге обыграла команду Кувейта U-23 со счетом 2:0.
В матче между Украиной и Ирландией команды обменялись двумя забитыми голами. У сине-желтых с пенальти отметились Артем Бондаренко и Даниил Сикан.
Товарищеский матч. 16 июня, Австрия
Украина U-21 – Ирландия U-21 – 2:2
Голы: Бондаренко, 17 (пен), Сикан, 73 (пен) – Моран, 45+4, Лавал, 82
ВИДЕО. Голы Бондаренко и Сикана с пенальти
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду возглавил Руди Гарсия
Полузащитник стал лучшим бомбардиром «горняков» в чемпионском сезоне УПЛ-2022/23