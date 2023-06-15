УКРАИНА U21

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15 июня 2023, 21:35 | Обновлено 15 июня 2023, 21:38
684
0

Украина U-21 – Ирландия U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча молодежной сборной Украины

15 июня 2023, 21:35 | Обновлено 15 июня 2023, 21:38
684
0
Украина U-21 – Ирландия U-21. Текстовая трансляция матча
УАФ
15 июня в 21:27 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В пятницу, 16 июня, молодежная сбиона Украины проведет товарищеский матч против сверстников из Ирландии в рамках подготовки к чемпионату Европы. Игра пройдет в Австрии, начало – в 19:00 по Киеву.

Напомним, что в текущем году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки, которая состоялась 18 октября прошлого года в Бухаресте, «сине-желтые» попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

13 июня молодежная сборная уже проводила спарринг – был побежден Кувейт U-21.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина U-21 – Ирландия U-21 в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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