УКРАИНА U21

В пятницу, 16 июня, молодежная сбиона Украины проведет товарищеский матч против сверстников из Ирландии в рамках подготовки к чемпионату Европы. Игра пройдет в Австрии, начало – в 19:00 по Киеву.

Напомним, что в текущем году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки, которая состоялась 18 октября прошлого года в Бухаресте, «сине-желтые» попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

13 июня молодежная сборная уже проводила спарринг – был побежден Кувейт U-21.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина U-21 – Ирландия U-21 в украинской версии сайта.