ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал попрощался с воспитанником клуба
Эйнсли Мэйтленд-Найлс покинет клуб
«Арсенал» официально сообщил о прекращении сотрудничества с воспитанником клуба Эйнсли Мэйтленд-Найлсом. Контракт 25-летнего хавбека истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.
Сезон 2022/2023 Мэйтленд-Найлс провел в аренде в «Саутгемптоне». На его счету 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что помимо Мэйтленд-Найлса, «Арсенал» хочет избавиться еще от 13 игроков.
Wishing you all the best for your next chapter, @MaitlandNiles ❤️— Arsenal (@Arsenal) June 16, 2023
Once a Gunner, always a Gunner. pic.twitter.com/SNx1xC1rIg
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