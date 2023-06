ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал попрощался с воспитанником клуба

«Арсенал» официально сообщил о прекращении сотрудничества с воспитанником клуба Эйнсли Мэйтленд-Найлсом. Контракт 25-летнего хавбека истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.

Сезон 2022/2023 Мэйтленд-Найлс провел в аренде в «Саутгемптоне». На его счету 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что помимо Мэйтленд-Найлса, «Арсенал» хочет избавиться еще от 13 игроков.

Wishing you all the best for your next chapter, @MaitlandNiles ❤️



Once a Gunner, always a Gunner. pic.twitter.com/SNx1xC1rIg