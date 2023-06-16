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Англия
16 июня 2023, 14:42 |
959
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал попрощался с воспитанником клуба

Эйнсли Мэйтленд-Найлс покинет клуб

16 июня 2023, 14:42 |
959
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал попрощался с воспитанником клуба
ФК Саутгемптон. Эйнсли Мэйтлэнд-Найлс

«Арсенал» официально сообщил о прекращении сотрудничества с воспитанником клуба Эйнсли Мэйтленд-Найлсом. Контракт 25-летнего хавбека истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.

Сезон 2022/2023 Мэйтленд-Найлс провел в аренде в «Саутгемптоне». На его счету 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что помимо Мэйтленд-Найлса, «Арсенал» хочет избавиться еще от 13 игроков.

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Арсенал Лондон Эйнсли Мэйтленд-Найлс свободный агент Саутгемптон
Источник ФК Арсенал Лондон
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