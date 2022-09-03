ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон арендовал у Арсенала Мэйтленда-Найлса

«Саутгемптон» арендовал у лондонского «Арсенала» полузащитника Эйнсли Мэйтлэнда-Найлса.

«Святые» оформили арендное соглашение до конца сезона с правом выкупа.

С начала этого года полузащитник выступал за «Рому» на правах аренды.

За «Арсенал» Мэйтленд-Найлс сыграл 132 матча, в которых забил 3 гола и сделал 8 голевых передач. Полузащитник также провел пять матчей за сборную Англии.