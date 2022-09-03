Англия03 сентября 2022, 04:19 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон арендовал у Арсенала Мэйтленда-Найлса
Полузащитник будет играть за «святых»
03 сентября 2022, 04:19 |
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«Саутгемптон» арендовал у лондонского «Арсенала» полузащитника Эйнсли Мэйтлэнда-Найлса.
«Святые» оформили арендное соглашение до конца сезона с правом выкупа.
С начала этого года полузащитник выступал за «Рому» на правах аренды.
За «Арсенал» Мэйтленд-Найлс сыграл 132 матча, в которых забил 3 гола и сделал 8 голевых передач. Полузащитник также провел пять матчей за сборную Англии.
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