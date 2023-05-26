Источник: Арсенал намерен расстаться с 14 футболистами
Лондонцы хотят перестроить состав
В летнее межсезонье этого года лондонский «Арсенал» планирует запустить перестройку состава.
Сообщается, что у клуба есть шорт-лист из 14-ти футболистов, с которыми он хочет распрощаться.
Команду могут покинуть Гранит Джака, Томас Партей, Роб Холдинг, Эмиль Смит-Роу, Николя Пепе, Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Киран Тирни, Рис Нельсон, Чарли Патино, Фоларин Балоган, Пабло Мари, Альберт Самби Локонга, Нуну Тавареш и Седрик Соареш.
Сейчас «Арсенал» в таблице АПЛ занимает второе место, имея после 37 матчей 81 очко.
Ранее менеджер «канониров» Микель Артета дал объяснение неудаче «Арсенала» в чемпионской гонке АПЛ.
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