Источник: Арсенал намерен расстаться с 14 футболистами

В летнее межсезонье этого года лондонский «Арсенал» планирует запустить перестройку состава.

Сообщается, что у клуба есть шорт-лист из 14-ти футболистов, с которыми он хочет распрощаться.

Команду могут покинуть Гранит Джака, Томас Партей, Роб Холдинг, Эмиль Смит-Роу, Николя Пепе, Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Киран Тирни, Рис Нельсон, Чарли Патино, Фоларин Балоган, Пабло Мари, Альберт Самби Локонга, Нуну Тавареш и Седрик Соареш.

Сейчас «Арсенал» в таблице АПЛ занимает второе место, имея после 37 матчей 81 очко.

Ранее менеджер «канониров» Микель Артета дал объяснение неудаче «Арсенала» в чемпионской гонке АПЛ.