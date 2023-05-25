Артета дал объяснение неудаче Арсенала в чемпионской гонке

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о причинах того, почему «канониры» не смогли добиться успеха в чемпионской гонке АПЛ с «горожанами» Манчестера.

«Когда вы ведете в матче с «Ливерпулем» на выезде 2:0, а на 90-й минуте игра заканчивается вничью, а затем вы обыгрываете «Вест Хэм» 2:0 через 20 минут после начала встречи, доминируя на поле, а затем пропускаете пенальти… Вы должны выигрывать такие матчи.

Затем у вас матч с «Саутгемптоном» и вы просто пропускаете два гола и вынуждены взбираться на гору. Мы могли выиграть в концовке, но сыграли вничью 3:3. Так что следующий матч с «Сити» становился решающим. Честно говоря, они были намного лучше нас. Они вышли на новый уровень в матче с «Реалом», а когда играют так, это что-то вроде «вау». Мы не смогли до них дотянуться. Это обошлось нам очень дорого в психологическом плане.

Оглядываясь назад, даже если бы мы обыграли «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Саутгемптон», мы все равно могли бы остаться на втором месте. Вы должны обыгрывать их, потому что так бы у нас было на шесть очков больше, а у «Сити» на шесть меньше», – заявил Артета.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» с украинцем Александром Зинченко установил антирекорд АПЛ, упустив чемпионство.