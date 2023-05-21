Арсенал с Зинченко установил антирекорд АПЛ, упустив чемпионство

В субботу, 20 мая, в матче 37-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» уступил на выезде «Ноттингему» со счетом 0:1. Этот результат позволил «Манчестер Сити» оказаться в зоне недосягаемости «канониров» в борьбе за чемпионство.

«Арсенал» остался без итогового триумфа в АПЛ, хотя лидировал в таблице сезона на протяжении 248 дней. Это антирекорд лиги. Еще никогда ранее в истории высшего английского дивизиона команды не теряли шансы на титул после столь длительного периода, проведенного на первом месте.

Лондонский «Арсенал» в таблице АПЛ занимает 2-е место, имея 81 очко после 37 игр. Лидирует «Ман Сити», у которого 85 пунктов после 35 встреч.