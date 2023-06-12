Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монстр для Блауграны. Барселона подпишет сенегальца 2004 года рождения
Испания
12 июня 2023, 11:55 |
301
0

Монстр для Блауграны. Барселона подпишет сенегальца 2004 года рождения

Микаил Файе в ближайшее время может стать игроком каталонского клуба

12 июня 2023, 11:55 |
301
0
Монстр для Блауграны. Барселона подпишет сенегальца 2004 года рождения
Twitter. Микаил Файе

18-летний сенегальский центральный защитник Микаил Файе подпишет контракт с каталонским клубом «Барселона».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Юный футболист перейдет в состав «Блауграны» из хорватской «Кустосии».

По информации источника, «сине-гранатовые» отдадут за игрока 5 миллионов евро + также предусмотрены бонусы.

Ранее в услугах Файе, который родился в 2004 году, были заинтересованы «Челси» и «Боруссия Д».

Интересно, что в 15 лет Микаил получил прозвище «монстр», когда выступал на юношеском чемпионате мира за сборную Сенегала U-17.

В сезоне 2022/23 Файе провел 14 матчей ха «Кустосию», в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.

По теме:
Андрей ЯРМОЛЕНКО – о переходе в Динамо: «Все узнаете после матчей сборных»
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала 24-летнего полузащитника из Лиона
Источник: Карпаты подписали Курило. Маркевичу интересны игроки Металлиста
Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Микаил Файе Фабрицио Романо
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма в серии пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧМ по socca
Другие виды | 11 июня 2023, 14:34 1
Драма в серии пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧМ по socca
Драма в серии пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧМ по socca

В напряженном полуфинале Казахстан совершил камбэк в игре с Мексикой

ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
Футбол | 11 июня 2023, 15:45 22
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов

А вот против флага Палестины никто не был...

Уругвай выиграл у Италии финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20
Футбол | 12.06.2023, 02:05
Уругвай выиграл у Италии финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20
Уругвай выиграл у Италии финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Футбол | 11.06.2023, 18:20
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
ВИДЕО. Волейбол в матче с Коваленко. Игрок Вероны вынес мяч рукой из ворот
Футбол | 12.06.2023, 10:55
ВИДЕО. Волейбол в матче с Коваленко. Игрок Вероны вынес мяч рукой из ворот
ВИДЕО. Волейбол в матче с Коваленко. Игрок Вероны вынес мяч рукой из ворот
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
11.06.2023, 12:52 58
Другие виды
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
10.06.2023, 20:23 8
Футбол
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
11.06.2023, 08:19 3
Бокс
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
11.06.2023, 07:23 4
Бокс
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
11.06.2023, 06:00
Футбол
Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
10.06.2023, 09:54 6
Футбол
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
10.06.2023, 22:39 2
Война
Стал известен штаб Маркевича в Карпатах
Стал известен штаб Маркевича в Карпатах
10.06.2023, 12:46 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности