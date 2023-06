Монстр для Блауграны. Барселона подпишет сенегальца 2004 года рождения

18-летний сенегальский центральный защитник Микаил Файе подпишет контракт с каталонским клубом «Барселона».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Юный футболист перейдет в состав «Блауграны» из хорватской «Кустосии».

По информации источника, «сине-гранатовые» отдадут за игрока 5 миллионов евро + также предусмотрены бонусы.

Ранее в услугах Файе, который родился в 2004 году, были заинтересованы «Челси» и «Боруссия Д».

Интересно, что в 15 лет Микаил получил прозвище «монстр», когда выступал на юношеском чемпионате мира за сборную Сенегала U-17.

В сезоне 2022/23 Файе провел 14 матчей ха «Кустосию», в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.

