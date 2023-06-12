Монстр для Блауграны. Барселона подпишет сенегальца 2004 года рождения
Микаил Файе в ближайшее время может стать игроком каталонского клуба
18-летний сенегальский центральный защитник Микаил Файе подпишет контракт с каталонским клубом «Барселона».
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Юный футболист перейдет в состав «Блауграны» из хорватской «Кустосии».
По информации источника, «сине-гранатовые» отдадут за игрока 5 миллионов евро + также предусмотрены бонусы.
Ранее в услугах Файе, который родился в 2004 году, были заинтересованы «Челси» и «Боруссия Д».
Интересно, что в 15 лет Микаил получил прозвище «монстр», когда выступал на юношеском чемпионате мира за сборную Сенегала U-17.
В сезоне 2022/23 Файе провел 14 матчей ха «Кустосию», в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.
🚨 EXCL: Barcelona are set to sign top talented centre back Mikayil Faye from NK Kustosija. Deal done, here we go. #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023
Born in 2004, linked with Chelsea and BVB — Barça see Faye as a potential future top player. 🔵🔴
Deal agreed on €5m fee plus add-ons, to be signed soon. pic.twitter.com/BwcUvj4jiu
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