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  4. Барселона хочет продать Фати и Торреса. Надеется, что игроки уйдут
Испания
10 июня 2023, 19:51 |
528
0

Барселона хочет продать Фати и Торреса. Надеется, что игроки уйдут

Клубу нужны деньги на новичков

10 июня 2023, 19:51 |
528
0
Барселона хочет продать Фати и Торреса. Надеется, что игроки уйдут
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

По информации испанских СМИ, летом «Барселона» намерена продать вингеров Ансу Фати и Феррана Торреса, а также полузащитника Франка Кессье.

Клуб вскоре проведет с игроками переговоры, чтобы убедить их согласиться на трансфер. Сообщается, что Фати и Торрес уходить не хотят. В прошлом году руководство в такой же ситуации не сумели уговорить на переход Френки де Йонга.

Однако «Барселоне» для усиления состава нужно оформить несколько трансферов и заработать деньги. Ранее тренер Хави говорил минимум о двух новичках, которых он ждет.

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Франк Кессье Ансу Фати Ферран Торрес Барселона
Источник AS
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