Барселона хочет продать Фати и Торреса. Надеется, что игроки уйдут

По информации испанских СМИ, летом «Барселона» намерена продать вингеров Ансу Фати и Феррана Торреса, а также полузащитника Франка Кессье.

Клуб вскоре проведет с игроками переговоры, чтобы убедить их согласиться на трансфер. Сообщается, что Фати и Торрес уходить не хотят. В прошлом году руководство в такой же ситуации не сумели уговорить на переход Френки де Йонга.

Однако «Барселоне» для усиления состава нужно оформить несколько трансферов и заработать деньги. Ранее тренер Хави говорил минимум о двух новичках, которых он ждет.