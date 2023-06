Стало известно, кто возглавит нидерландский ПСВ

Нидерландский специалист Петер Бош в ближайшее время возглавит нидерландскую команду ПСВ.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что стороны уже договорились о сотрудничестве.

59-летний нидерландский наставник в ближайшее время подпишет контракт на три года. Последним местом работы Петера Боша был французский «Лион».

Новый тренер хочет, чтобы клуб ПСВ подписал форварда «Аугсбурга» Рикардо Пепи.

Ранее Руд ван Нистелрой ушел с поста главного тренера ПСВ, и руководство клуба начало поиски замены.

