Нидерланды24 мая 2023, 15:28 |
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Выиграл Кубок, Суперкубок и ушел. Ван Нистелрой уволился из ПСВ
Не чувствует поддержку клуба
24 мая 2023, 15:28 |
822
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Клуб ПСВ объявил о том, что наставник команды Рууд ван Нистелрой сегодня сообщил руководству о своем немедленном увольнении из команды.
Ван Нистелрой сообщил, что не чувствует поддержку со стороны менеджмента, поэтому покидает команду за тур до завершения чемпионата.
Легенда нидерландского футбола возглавил команду в марте прошлого года, успев выиграть Кубок и Суперкубок страны. В чемпионате команда финиширует на второй позиции.
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