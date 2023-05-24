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Нидерланды
24 мая 2023, 15:28 |
822
0

Выиграл Кубок, Суперкубок и ушел. Ван Нистелрой уволился из ПСВ

Не чувствует поддержку клуба

24 мая 2023, 15:28 |
822
0
Выиграл Кубок, Суперкубок и ушел. Ван Нистелрой уволился из ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рууд ван Нистелрой

Клуб ПСВ объявил о том, что наставник команды Рууд ван Нистелрой сегодня сообщил руководству о своем немедленном увольнении из команды.

Ван Нистелрой сообщил, что не чувствует поддержку со стороны менеджмента, поэтому покидает команду за тур до завершения чемпионата.

Легенда нидерландского футбола возглавил команду в марте прошлого года, успев выиграть Кубок и Суперкубок страны. В чемпионате команда финиширует на второй позиции.

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Руд ван Нистелрой ПСВ
Источник Sport.ua
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