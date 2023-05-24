Выиграл Кубок, Суперкубок и ушел. Ван Нистелрой уволился из ПСВ

Клуб ПСВ объявил о том, что наставник команды Рууд ван Нистелрой сегодня сообщил руководству о своем немедленном увольнении из команды.

Ван Нистелрой сообщил, что не чувствует поддержку со стороны менеджмента, поэтому покидает команду за тур до завершения чемпионата.

Легенда нидерландского футбола возглавил команду в марте прошлого года, успев выиграть Кубок и Суперкубок страны. В чемпионате команда финиширует на второй позиции.