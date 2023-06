Там будет играть Месси. Интер Майами с Кривцовым – в полуфинале Кубка США

В ночь на 8 июня состоялся четвертьфинальный матч Открытого Кубка США между клубами «Бирмингем» и «Интер Майами». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 56-й минуте забил Николас Стефанелли.

Украинский защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов провел на поле весь поединок и получил оценку от статистического портал SofaScore в 7.5 баллов. Это четвертый лучший показатель в команде.

В полуфинале турнира клуб Дэвида Бекхэма встретится с «Цинциннати». Поединок запланирован на 23 июня в 23:00 по Киеву.

Ранее стало известно о том, что звездный аргентинский форвард Лионель Месси перейдет в команду из Майами.

Открытый Кубок США. Четвертьфинал

Бирмингем – Интер Майами – 0:1

Гол: Стефанелли, 56

Оценки SofaScore за матч Бирмингем – Интер Майами – 0:1

Coco ➡️ Stefanelli to score the goal that sends us to the @opencup semifinals for the first time in club history 👏👏 pic.twitter.com/FKnU9CeBmd