Там будет играть Месси. Интер Майами с Кривцовым – в полуфинале Кубка США
Клуб Дэвида Бекхэма обыграл «Бирмингем» со счетом 1:0
В ночь на 8 июня состоялся четвертьфинальный матч Открытого Кубка США между клубами «Бирмингем» и «Интер Майами». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол на 56-й минуте забил Николас Стефанелли.
Украинский защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов провел на поле весь поединок и получил оценку от статистического портал SofaScore в 7.5 баллов. Это четвертый лучший показатель в команде.
В полуфинале турнира клуб Дэвида Бекхэма встретится с «Цинциннати». Поединок запланирован на 23 июня в 23:00 по Киеву.
Ранее стало известно о том, что звездный аргентинский форвард Лионель Месси перейдет в команду из Майами.
Открытый Кубок США. Четвертьфинал
Бирмингем – Интер Майами – 0:1
Гол: Стефанелли, 56
Оценки SofaScore за матч Бирмингем – Интер Майами – 0:1
Coco ➡️ Stefanelli to score the goal that sends us to the @opencup semifinals for the first time in club history 👏👏 pic.twitter.com/FKnU9CeBmd— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 8, 2023
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