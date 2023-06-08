Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Там будет играть Месси. Интер Майами с Кривцовым – в полуфинале Кубка США
Другие новости
08 июня 2023, 14:18 |
607
1

Там будет играть Месси. Интер Майами с Кривцовым – в полуфинале Кубка США

Клуб Дэвида Бекхэма обыграл «Бирмингем» со счетом 1:0

08 июня 2023, 14:18 |
607
1
Там будет играть Месси. Интер Майами с Кривцовым – в полуфинале Кубка США
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 8 июня состоялся четвертьфинальный матч Открытого Кубка США между клубами «Бирмингем» и «Интер Майами». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 56-й минуте забил Николас Стефанелли.

Украинский защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов провел на поле весь поединок и получил оценку от статистического портал SofaScore в 7.5 баллов. Это четвертый лучший показатель в команде.

В полуфинале турнира клуб Дэвида Бекхэма встретится с «Цинциннати». Поединок запланирован на 23 июня в 23:00 по Киеву.

Ранее стало известно о том, что звездный аргентинский форвард Лионель Месси перейдет в команду из Майами.

Открытый Кубок США. Четвертьфинал

Бирмингем – Интер Майами – 0:1

Гол: Стефанелли, 56

Оценки SofaScore за матч Бирмингем – Интер Майами – 0:1

По теме:
Деньги от Apple и Adidas, планы на ЧМ-2026. Почему Месси выбрал Майами
ХАВИ: «Месси хочет более спокойной и семейной жизни»
Вслед за Месси. Интер Майами присмотрел в Европе еще одного аргентинца
Дэвид Бекхэм Сергей Кривцов Лионель Месси Интер Майами видео голов и обзор Николас Стефанелли
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Джуд Беллингем перешел в Реал
Футбол | 07 июня 2023, 17:32 13
ОФИЦИАЛЬНО. Джуд Беллингем перешел в Реал
ОФИЦИАЛЬНО. Джуд Беллингем перешел в Реал

«Боруссия» Дортмунд сообщила о продаже игрока

Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
Футбол | 08 июня 2023, 11:57 9
Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?

Артем ехал на Кипр, чтоб перезагрузиться, а возвращается с серьезной травмой и туманной перспективой

Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас второй раз подряд стал Довбик
Футбол | 08.06.2023, 13:26
Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас второй раз подряд стал Довбик
Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас второй раз подряд стал Довбик
Контракт подписан. У луганской Зари будет новое место базирования в Киеве
Футбол | 07.06.2023, 20:23
Контракт подписан. У луганской Зари будет новое место базирования в Киеве
Контракт подписан. У луганской Зари будет новое место базирования в Киеве
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Теннис | 07.06.2023, 16:45
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
barca_messi
Мессі не може дочекатися, коли вони разом із Кривцовим почнуть рвати всіх підряд.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
06.06.2023, 16:58 9
Теннис
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
06.06.2023, 14:47 5
Другие виды
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
06.06.2023, 19:05 23
Футбол
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
07.06.2023, 05:41
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
06.06.2023, 21:46 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами
07.06.2023, 22:06 21
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
06.06.2023, 14:03
Теннис
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
07.06.2023, 06:12 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности