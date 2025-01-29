«Нестабилен». Фанаты о возможном переходе Жоау Феликса в Астон Виллу

«Астон Вилла» интересуется возможностью подписания Жоау Феликса, сообщает Фабрицио Романо.

Жоау Феликс, не получающий регулярного игрового времени в «Челси», готов рассмотреть варианты с другими клубами. «Астон Вилла» активно следит за ситуацией и ведет переговоры с его агентом. В этом сезоне португалец сыграл 20 матчей, забив 7 голов и сделав 2 ассиста. Если трансфер состоится, Феликс получит шанс проявить себя в новой команде.

Фанаты считают, что ему не стоит переходить в другой клуб, и все же надеются, что ситуация в клубе изменится, и он сможет вернуться в стартовый состав.

Lea: «Как Феликс заставляет столько клубов платить за него огромные суммы денег? Честно говоря, я просто не понимаю».

Odogwu Anioma: «Какой провал для Феликса. 100 млн евро из «Бенфики» в «Атлетико». Затем в аренду в «Челси», затем в «Барсу», снова в «Челси», а теперь в «Виллу». Переоцененный игрок, чья карьера то замирала, то возобновлялась. Так и не раскрыл свой потенциал. У него есть проблески, но он слишком нестабилен».

Priestt: «Ему немного не повезло, даже несмотря на его талант и трудолюбие».

Xperience_Snr: «Энцо Мареска убил этот футбольный клуб. Вы не можете сказать мне, что это нормально. Вы не можете сказать мне, что Феликс, Нкунку, Вейга и т. д. внезапно стали тенью самих себя. Ни один игрок не улучшился под руководством этого тирана-тренера. Это неправильно!!».

Jay ken: «Ну, переход пойдет на пользу Феликсу. Не думаю, что «Челси» хорошо ему помогает на этот раз. Больше игрового времени было бы здорово».

Kofi Denzel 14: «Честно говоря, я не хочу, чтобы он уходил, но если кто-то заплатит 90 миллионов фунтов стерлингов, я приму его уход... Вот и все!!!».

2rich2flyy: «Неприемлемо отпускать его ни при каких обстоятельствах! Я бы лучше отпустил Мареску, чем Феликса! Есть мир, где Феликс и Палмер могут играть вместе».

Claire Williams: «Вилле» лучше не тратить деньги на этого непостоянного игрока. Нам нужен надежный нападающий, а не хайп».