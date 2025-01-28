Полесье – Яблонец – 1:3. Забили в конце матча. Видео голов и обзор
Полесье – Яблонец – 1:3. Забили в конце матча. Видео голов и обзор
«Полесье» проводит подготовку ко второй части сезона в Турции. Взаимодействие игроков наигрывают в контрольных матчах. В очередном спарринге «Полесье» встретилось с чешским клубом «Яблонец».
«Полесье» пропустило первый мяч на 20-й минуте поединка. Во втором тайме «Яблонец» отправил в ворота представителя УПЛ еще два мяча. Украинский клуб ответил голом престижа. На 84-й минуте Леднев подсластил горечь поражения.
Товарищеский матч. 25 января. Турция.
«Яблонец» - «Полесье» - 3:1
Голы: Пушкач (20), Шевчик (78), Канакимана (81) – Леднев (84).
«Полесье» (первый тайм): Волынец, Михайличенко, Сарапий, Матич, Майсурадзе, Мельниченко, Таллес, Битон, Эсоно, Гуцуляк, Батиста (Венделл).
«Полесье» (второй тайм): Кудрик, Крушинский, Чоботенко, Виалле, Хадрой, Бабенко, Андриевский, Караман, Назаренко, Леднев, Венделл (Пайшао).
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