Житомирское «Полесье» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет чешский клуб «Яблонец».

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Товарищеский матч запланирован на 25 января в 14:00 в Турции.

Полесье – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча