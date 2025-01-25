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Товарищеские матчи
Полесье
25.01.2025 14:00 - : -
Яблонец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 12:23 | Обновлено 25 января 2025, 12:30
54
0

Полесье – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

25 января 2025, 12:23 | Обновлено 25 января 2025, 12:30
54
0
Полесье – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет чешский клуб «Яблонец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 25 января в 14:00 в Турции.

Полесье – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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