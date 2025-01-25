Забили только в конце матча. Полесье проиграло чешскому клубу

«Полесье» проводит подготовку ко второй части сезона в Турции. Обязательной частью учебно-тренировочных сборов являются контрольные матчи. В очередном спарринге «Полесье» встретилось с чешским клубом «Яблонец».

«Яблонец» выступает в элите чешского футбола. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице. За 19 матчей «Яблонец» набрал 30 очков (9 побед, 3 ничьи и 7 поражений).

«Полесье» пропустила на 20-й минуте поединка. Во втором тайме «Яблонец» отправил в ворота представителя УПЛ еще два мяча. «Полесье» ответило голом престижа на 84-й минуте. Автором первого гола команды в 2025 году стал Леднев.

Товарищеский матч. 25 января. Турция.

«Яблонец» - «Полесье» - 3:1

Голы: Пушкач (20), Шевчик (78), Канакимана (81) – Леднев (84).

«Полесье» (первый тайм): Волынец, Михайличенко, Сарапий, Матич, Майсурадзе, Мельниченко, Таллес, Битон, Эсоно, Гуцуляк, Батиста (Венделл).

«Полесье» (второй тайм): Кудрик, Крушинский, Чоботенко, Виалле, Хадрой, Бабенко, Андриевский, Караман, Назаренко, Леднев, Венделл (Пайшао).