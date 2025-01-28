«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на переход форварда национальной сборной Украины Даниила Сикана из донецкого «Шахтера» в «Трабзонспор».

- Евгений, стал ли для вас неожиданностью переход Даниила Сикана из Шахтера в Трабзонспор? Не мало ли Шахтер получил за этого игрока?

– На самом деле это было неожиданностью. Я понимаю, что мы всегда хотим, чтобы наши футболисты переходили в топ-5 лучших чемпионатов Европы. Но, не говоря плохо о турецком чемпионате, этот трансфер был обусловлен тем, что Сикан достиг своего предела в Шахтере. И хотя ему 23 года, он сыграл 130 матчей, именно перспектив развития в Шахтере у него уже не было. Думаю, что горняки сейчас ставят перед собой совсем другие задачи и подпишут кого-нибудь другого.

Следовательно, предполагаю, что в определенный момент возникло обоюдное согласие, как игрока, так и клуба, в лице тренерского штаба. Плюс, я очень рад, что наши футболисты уезжают за границу. Потому что сейчас только в таком случае для игроков открываются перспективы развития. Следовательно, это win-win ситуация и для игрока, и для клуба.

С другой стороны, Трабзонспор – это не тот клуб, который борется за медальные позиции. Конечно, всегда хочется, чтобы наши игроки переходили к командам, которые ведут борьбу за попадание в европейские турниры, – сказал Левченко.

Ранее сообщалось, что лидер донецкого «Шахтера» покинет клуб после матча против Боруссии Д в Лиге чемпионов.