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  4. «Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 08:36 | Обновлено 28 января 2025, 09:16
1801
1

«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана

Левченко поздравил Данилу Сикана с переходом к чемпионату Турции

28 января 2025, 08:36 | Обновлено 28 января 2025, 09:16
1801
1
«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на переход форварда национальной сборной Украины Даниила Сикана из донецкого «Шахтера» в «Трабзонспор».

- Евгений, стал ли для вас неожиданностью переход Даниила Сикана из Шахтера в Трабзонспор? Не мало ли Шахтер получил за этого игрока?

– На самом деле это было неожиданностью. Я понимаю, что мы всегда хотим, чтобы наши футболисты переходили в топ-5 лучших чемпионатов Европы. Но, не говоря плохо о турецком чемпионате, этот трансфер был обусловлен тем, что Сикан достиг своего предела в Шахтере. И хотя ему 23 года, он сыграл 130 матчей, именно перспектив развития в Шахтере у него уже не было. Думаю, что горняки сейчас ставят перед собой совсем другие задачи и подпишут кого-нибудь другого.

Следовательно, предполагаю, что в определенный момент возникло обоюдное согласие, как игрока, так и клуба, в лице тренерского штаба. Плюс, я очень рад, что наши футболисты уезжают за границу. Потому что сейчас только в таком случае для игроков открываются перспективы развития. Следовательно, это win-win ситуация и для игрока, и для клуба.

С другой стороны, Трабзонспор – это не тот клуб, который борется за медальные позиции. Конечно, всегда хочется, чтобы наши игроки переходили к командам, которые ведут борьбу за попадание в европейские турниры, – сказал Левченко.

Ранее сообщалось, что лидер донецкого «Шахтера» покинет клуб после матча против Боруссии Д в Лиге чемпионов.

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Виктор Леоненко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Перець
Це його вибір хлопчик вже дорослий 
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Теннис
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