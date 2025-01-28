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  4. Анастасия Соболева – Эмерсон Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
28 января 2025, 18:36 |
163
0

Анастасия Соболева – Эмерсон Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира ITF W75 в Брисбене 29 января в 02:00

28 января 2025, 18:36 |
163
0
Анастасия Соболева – Эмерсон Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Анастасия Соболева

29 января украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) начнет выступления на хардовом турнире ITF W75 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде украинка сыграет против 16-летней Эмерсон Джонс (Австралия, WTA 288). Поединок начнется первым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет либо против Го Ханьюй (Китай, WTA 491), либо против Мики Стойсавлевич (Великобритания, WTA 679).

📺 Видеотрансляция

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Анастасия Соболева смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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