Анастасия Соболева – Эмерсон Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 января украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) начнет выступления на хардовом турнире ITF W75 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде украинка сыграет против 16-летней Эмерсон Джонс (Австралия, WTA 288). Поединок начнется первым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет либо против Го Ханьюй (Китай, WTA 491), либо против Мики Стойсавлевич (Великобритания, WTA 679).

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