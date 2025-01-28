Анастасия Соболева – Эмерсон Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира ITF W75 в Брисбене 29 января в 02:00
29 января украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) начнет выступления на хардовом турнире ITF W75 в Брисбене, Австралия.
В 1-м раунде украинка сыграет против 16-летней Эмерсон Джонс (Австралия, WTA 288). Поединок начнется первым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет либо против Го Ханьюй (Китай, WTA 491), либо против Мики Стойсавлевич (Великобритания, WTA 679).
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