Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер Зинченко в топ-клуб неожиданно может сорваться. Есть причина
Германия
29 января 2025, 01:13 | Обновлено 29 января 2025, 01:37
403
0

Трансфер Зинченко в топ-клуб неожиданно может сорваться. Есть причина

«Боруссия» начала сомневаться в трансфере украинца

29 января 2025, 01:13 | Обновлено 29 января 2025, 01:37
403
0
Трансфер Зинченко в топ-клуб неожиданно может сорваться. Есть причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В зимнее трансферное окно 2024 года активный интерес к фулбеку «Арсенала» Александру Зинченко начала проявлять дортмундская «Боруссия».

Однако в последнее время дортмундцы отдалились от этого трансфера. На фоне появился конкурент – мадридский «Атлетико». Кроме того, руководство немецкого гранда начало сомневаться в этом трансфере. По их мнению, игра Зинченко в обороне является неубедительной.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

По теме:
Источник: Ворскла собирается усилиться игроком сборной Коста-Рики
Шахтер сделал Вест Хэму официальное предложение по трансферу бразильца
Боруссия Д вынужденно вернула полузащитника из аренды из Вольфсбурга
Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
Бокс | 28 января 2025, 07:47 5
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат

Владимиру могут предложить поединок с победителем боя Дюбуа – Паркер

Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться с 117-миллионным игроком
Футбол | 28 января 2025, 10:51 2
Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться с 117-миллионным игроком
Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться с 117-миллионным игроком

Джек Грилиш может покинуть Англию в ближайшее время

Дорогостоящий форвард Полесья перейдет в малоизвестный клуб из Эквадора
Футбол | 28.01.2025, 17:32
Дорогостоящий форвард Полесья перейдет в малоизвестный клуб из Эквадора
Дорогостоящий форвард Полесья перейдет в малоизвестный клуб из Эквадора
Грегор КОБЕЛЬ: «Нужно показать, что характеризует дортмундскую Боруссию»
Футбол | 28.01.2025, 22:57
Грегор КОБЕЛЬ: «Нужно показать, что характеризует дортмундскую Боруссию»
Грегор КОБЕЛЬ: «Нужно показать, что характеризует дортмундскую Боруссию»
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
Футбол | 28.01.2025, 12:47
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
27.01.2025, 21:45 1
Бокс
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 7
Бокс
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
27.01.2025, 18:13 12
Футбол
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
27.01.2025, 00:55 5
Бокс
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
27.01.2025, 14:26 39
Теннис
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
27.01.2025, 17:23 5
Футбол
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
27.01.2025, 06:16 33
Футбол
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
27.01.2025, 03:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем