Трансфер Зинченко в топ-клуб неожиданно может сорваться. Есть причина

В зимнее трансферное окно 2024 года активный интерес к фулбеку «Арсенала» Александру Зинченко начала проявлять дортмундская «Боруссия».

Однако в последнее время дортмундцы отдалились от этого трансфера. На фоне появился конкурент – мадридский «Атлетико». Кроме того, руководство немецкого гранда начало сомневаться в этом трансфере. По их мнению, игра Зинченко в обороне является неубедительной.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.