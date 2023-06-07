ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами
Звездный аргентинский форвард продолжит карьеру в МЛС
35-летний звездный аргентинский форвард Лионель Месси подтвердил, что перейдет в американский клуб «Интер Майами», который выступает в МЛС.
«Я не возвращаюсь в «Барселону», я перехожу в «Интер» Майами. Решение подтверждено на 100%. Если бы дело было в деньгах, я бы поехал в Саудовскую Аравию или еще куда-нибудь. Правда заключается в том, что мое окончательное решение зависит от другого, а не от денег», – сказал Месси.
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Контракт будет рассчитан до лета 2025 года.
Месси перейдет в клуб Дэвида Бекхэма свободным агентом. Ранее Лионель покинул французский «ПСЖ».
«Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице MLS. За команду выступает украинский защитник Сергей Кривцов.
В сезоне 2022/2023 Лионель в форме парижского клуба во всех турнирах провел 41 матч, забил 21 гол и сделал 20 ассистов.
🚨 BREAKING — Lionel Messi: “I’m gonna join Inter Miami. The decision is 100% confirmed”. pic.twitter.com/rm5R4TGFSM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023
Messi: “If it had been a matter of money, I’d have gone to Arabia or elsewhere. It seemed like a lot of money to me”, told MD. 🚨🇦🇷 #Messi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023
“The truth is that my final decision goes elsewhere and not because of money”. pic.twitter.com/bX2nDye4Ov
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