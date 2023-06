ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами

35-летний звездный аргентинский форвард Лионель Месси подтвердил, что перейдет в американский клуб «Интер Майами», который выступает в МЛС.

«Я не возвращаюсь в «Барселону», я перехожу в «Интер» Майами. Решение подтверждено на 100%. Если бы дело было в деньгах, я бы поехал в Саудовскую Аравию или еще куда-нибудь. Правда заключается в том, что мое окончательное решение зависит от другого, а не от денег», – сказал Месси.

Контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

Месси перейдет в клуб Дэвида Бекхэма свободным агентом. Ранее Лионель покинул французский «ПСЖ».

«Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице MLS. За команду выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

В сезоне 2022/2023 Лионель в форме парижского клуба во всех турнирах провел 41 матч, забил 21 гол и сделал 20 ассистов.

