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07 июня 2023, 22:06 | Обновлено 07 июня 2023, 23:10
6779
12

ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами

Звездный аргентинский форвард продолжит карьеру в МЛС

07 июня 2023, 22:06 | Обновлено 07 июня 2023, 23:10
6779
12
ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

35-летний звездный аргентинский форвард Лионель Месси подтвердил, что перейдет в американский клуб «Интер Майами», который выступает в МЛС.

«Я не возвращаюсь в «Барселону», я перехожу в «Интер» Майами. Решение подтверждено на 100%. Если бы дело было в деньгах, я бы поехал в Саудовскую Аравию или еще куда-нибудь. Правда заключается в том, что мое окончательное решение зависит от другого, а не от денег», – сказал Месси.

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Контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

Месси перейдет в клуб Дэвида Бекхэма свободным агентом. Ранее Лионель покинул французский «ПСЖ».

«Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице MLS. За команду выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

В сезоне 2022/2023 Лионель в форме парижского клуба во всех турнирах провел 41 матч, забил 21 гол и сделал 20 ассистов.

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Дэвид Бекхэм Лионель Месси свободный агент Интер Майами Сергей Кривцов трансферы ПСЖ Фабрицио Романо Major League Soccer (MLS) трансферы Лиги 1
Источник Twitter
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Комментарии 12
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Gargantua
как узнал про Кривцова и сразу отказал арабам.
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+5
Igrok4
Звичайно для сім'ї жити краще в США, ніж Саудівській Аравії 
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+4
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Zanregent
Привет Кривцову
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0
Canadian_stallion
Скорее всего осядет в сша после завершения карьеры. В маями жарко, но не так как у арабов.
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0
Serhii P.
Не вірю і крапка!!! Піде до арабів!
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-1
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Burevestnik
понятно шо джерело спорт.юа, а хто конкретно для сайту готовив цю новину?
чи то є страшна таємниця ?   
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-1
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Умник
Барселона дно. С таким игроком побить горшки
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-2
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