ОФИЦИАЛЬНО. А как же Болонья? Синчук подписал контракт с клубом MLS
Экс-игрок «Металлиста» будет выступать за «Монреаль»
Хавбек харьковского «Металлиста» Геннадий Синчук официально стал новым игроком клуба «Монреаль», выступающего в MLS. Сумма трансфера футболиста не разглашается.
По информации пресс-службы канадского клуба, стороны заключили соглашение о сотрудничестве до конца 2028 года с опцией пролонгации контракта еще на год.
«Мы очень рады приветствовать этого молодого игрока с высоким потенциалом в нашем клубе», – сказал президент Монреаля.
Ранее писалось, что 18-летний футболист достиг договоренности касательно перехода в итальянскую «Болонью». Игрок даже отправился в Италию, где должна была состояться презентация в новом клубе.
Важно отметить, что «Болонья» и «Монреаль» имеют одного владельца.
В текущем сезоне Геннадий отыграл семь поединков за харьковский коллектив, в которых отличился лишь одним забитым мячом.
Bienvenue Hennadii Synchuk 👊— CF Montréal (@cfmontreal) January 28, 2025
Le CF Montréal acquiert le milieu de terrain Hennadii Synchuk >>> https://t.co/Gm592f2hEy
CF Montréal acquires midfielder Hennadii Synchuk >>> https://t.co/Vjx5mhcQ45#CFMTL pic.twitter.com/mww6WvcOAd
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