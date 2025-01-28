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Украина. Первая лига
28 января 2025, 18:58 | Обновлено 28 января 2025, 19:39
1832
6

ОФИЦИАЛЬНО. А как же Болонья? Синчук подписал контракт с клубом MLS

Экс-игрок «Металлиста» будет выступать за «Монреаль»

28 января 2025, 18:58 | Обновлено 28 января 2025, 19:39
1832
6
ОФИЦИАЛЬНО. А как же Болонья? Синчук подписал контракт с клубом MLS
UEFA. Геннадий Синчук

Хавбек харьковского «Металлиста» Геннадий Синчук официально стал новым игроком клуба «Монреаль», выступающего в MLS. Сумма трансфера футболиста не разглашается.

По информации пресс-службы канадского клуба, стороны заключили соглашение о сотрудничестве до конца 2028 года с опцией пролонгации контракта еще на год.

«Мы очень рады приветствовать этого молодого игрока с высоким потенциалом в нашем клубе», – сказал президент Монреаля.

Ранее писалось, что 18-летний футболист достиг договоренности касательно перехода в итальянскую «Болонью». Игрок даже отправился в Италию, где должна была состояться презентация в новом клубе.

Важно отметить, что «Болонья» и «Монреаль» имеют одного владельца.

В текущем сезоне Геннадий отыграл семь поединков за харьковский коллектив, в которых отличился лишь одним забитым мячом.

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Андрій Вітренко Источник
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Комментарии 6
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Lawrenso
Між тим, трансферний рекорд для Монреаля побитий у майже у два рази. Скоріше за все оптимізація у рамках клубного консорціуму, платити таку суму навіть за дуже перспективного гравця канадці не стали б, це явно робиться для Болоньї. 
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0
Юрий Щербань
Хто кого обманює,йшов в Болонью ,а опинився за океаном ? Що за розвод?
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-1
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