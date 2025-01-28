ОФИЦИАЛЬНО. А как же Болонья? Синчук подписал контракт с клубом MLS

Хавбек харьковского «Металлиста» Геннадий Синчук официально стал новым игроком клуба «Монреаль», выступающего в MLS. Сумма трансфера футболиста не разглашается.

По информации пресс-службы канадского клуба, стороны заключили соглашение о сотрудничестве до конца 2028 года с опцией пролонгации контракта еще на год.

«Мы очень рады приветствовать этого молодого игрока с высоким потенциалом в нашем клубе», – сказал президент Монреаля.

Ранее писалось, что 18-летний футболист достиг договоренности касательно перехода в итальянскую «Болонью». Игрок даже отправился в Италию, где должна была состояться презентация в новом клубе.

Важно отметить, что «Болонья» и «Монреаль» имеют одного владельца.

В текущем сезоне Геннадий отыграл семь поединков за харьковский коллектив, в которых отличился лишь одним забитым мячом.