Соглашение достигнуто. Бывший тренер Шахтера возглавит французский гранд
Паулу Фонсека станет главным тренером «Лиона»
Португальский тренер Паулу Фонсека возглавит «Лион», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 51-летний специалист достиг устного соглашения с французским грандом после того, как он покинул «Милан». В итальянском клубе Паулу проработал 5 месяцев, после чего был уволен. С 2016 по 2019 год Паулу Фонсека тренировал донецкий «Шахтер».
После 19 туров «Лион» идет на 6-м месте чемпионата Франции, имея в своем активе 30 очков.
Ранее сообщалось о том, что «Лион» уволил главного тренера.
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