Соглашение достигнуто. Бывший тренер Шахтера возглавит французский гранд

Португальский тренер Паулу Фонсека возглавит «Лион», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 51-летний специалист достиг устного соглашения с французским грандом после того, как он покинул «Милан». В итальянском клубе Паулу проработал 5 месяцев, после чего был уволен. С 2016 по 2019 год Паулу Фонсека тренировал донецкий «Шахтер».

После 19 туров «Лион» идет на 6-м месте чемпионата Франции, имея в своем активе 30 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Лион» уволил главного тренера.