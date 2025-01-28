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  4. Соглашение достигнуто. Бывший тренер Шахтера возглавит французский гранд
Франция
28 января 2025, 10:09 |
1059
0

Соглашение достигнуто. Бывший тренер Шахтера возглавит французский гранд

Паулу Фонсека станет главным тренером «Лиона»

28 января 2025, 10:09 |
1059
0
Соглашение достигнуто. Бывший тренер Шахтера возглавит французский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Португальский тренер Паулу Фонсека возглавит «Лион», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 51-летний специалист достиг устного соглашения с французским грандом после того, как он покинул «Милан». В итальянском клубе Паулу проработал 5 месяцев, после чего был уволен. С 2016 по 2019 год Паулу Фонсека тренировал донецкий «Шахтер».

После 19 туров «Лион» идет на 6-м месте чемпионата Франции, имея в своем активе 30 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Лион» уволил главного тренера.

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Паулу Фонсека Шахтер Донецк Милан Лион назначение тренера чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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