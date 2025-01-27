Лион уволил главного тренера. Ждут экс-коуча Шахтера

Титулованный французский клуб «Лион» решил разорвать отношения с главным тренером Пьером Сажем.

По информации французских СМИ причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты клуба в последних матчах – «Лион» не знает вкуса побед пять поединков подряд и вылетел из Кубка Франции на ранней стадии.

Главным фаворитом на место нового наставника «львов» называют бывшего тренера «Шахтера» Паулу Фонсека, который в этом сезоне был уволен из итальянского «Милана».

Сейчас «Лион» занимает в турнирной таблице чемпионата Франции шестую строчку с 30 очками.