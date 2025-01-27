Лион уволил главного тренера. Ждут экс-коуча Шахтера
«Львы» прекратили сотрудничество с Пьером Сажем
Титулованный французский клуб «Лион» решил разорвать отношения с главным тренером Пьером Сажем.
По информации французских СМИ причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты клуба в последних матчах – «Лион» не знает вкуса побед пять поединков подряд и вылетел из Кубка Франции на ранней стадии.
Главным фаворитом на место нового наставника «львов» называют бывшего тренера «Шахтера» Паулу Фонсека, который в этом сезоне был уволен из итальянского «Милана».
Сейчас «Лион» занимает в турнирной таблице чемпионата Франции шестую строчку с 30 очками.
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