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  4. Лион уволил главного тренера. Ждут экс-коуча Шахтера
Франция
27 января 2025, 22:40 |
1063
0

Лион уволил главного тренера. Ждут экс-коуча Шахтера

«Львы» прекратили сотрудничество с Пьером Сажем

27 января 2025, 22:40 |
1063
0
Лион уволил главного тренера. Ждут экс-коуча Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Титулованный французский клуб «Лион» решил разорвать отношения с главным тренером Пьером Сажем.

По информации французских СМИ причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты клуба в последних матчах – «Лион» не знает вкуса побед пять поединков подряд и вылетел из Кубка Франции на ранней стадии.

Главным фаворитом на место нового наставника «львов» называют бывшего тренера «Шахтера» Паулу Фонсека, который в этом сезоне был уволен из итальянского «Милана».

Сейчас «Лион» занимает в турнирной таблице чемпионата Франции шестую строчку с 30 очками.

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Паулу Фонсека Лион назначение тренера отставка Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитро Олійник Источник: L'Equipe
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