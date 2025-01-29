Эммануэль Адебайор назвал лучшего футболиста всех времен. Это не Месси

Бывший форвард «Реала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор назвал лучшего футболиста на все времена. Адебайор выделил лучшего бомбардира в истории футбола Криштиану Роналду.

«Да, для меня, очевидно, Криштиану Роналду – лучший в истории. Лучший бомбардир финала Лиги чемпионов, лучший бомбардир в мире, лучший бомбардир полуфинала Лиги чемпионов. Список его достижений можно только продолжать и продолжать», – сказал Адебайор.

Ранее легендарный французский хавбек Зинедин Зидан назвал самого тяжелого соперника в профессиональной карьере.