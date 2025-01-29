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29 января 2025, 02:08 | Обновлено 29 января 2025, 02:09
144
0

Эммануэль Адебайор назвал лучшего футболиста всех времен. Это не Месси

Известный в прошлом форвард выделил Криштиану Роналду

29 января 2025, 02:08 | Обновлено 29 января 2025, 02:09
144
0
Эммануэль Адебайор назвал лучшего футболиста всех времен. Это не Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Адебайор

Бывший форвард «Реала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор назвал лучшего футболиста на все времена. Адебайор выделил лучшего бомбардира в истории футбола Криштиану Роналду.

«Да, для меня, очевидно, Криштиану Роналду – лучший в истории. Лучший бомбардир финала Лиги чемпионов, лучший бомбардир в мире, лучший бомбардир полуфинала Лиги чемпионов. Список его достижений можно только продолжать и продолжать», – сказал Адебайор.

Ранее легендарный французский хавбек Зинедин Зидан назвал самого тяжелого соперника в профессиональной карьере.

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Эммануэль Адебайор Криштиану Роналду
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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