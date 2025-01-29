Источник: Ворскла собирается усилиться игроком сборной Коста-Рики

Полтавская «Ворскла» близится к подписанию Фернана Фаррона, 24-летнего центрального защитника клуба «Эредиано» и сборной Коста-Рики.

По данным Clarosports, футболист перейдет в украинский клуб на правах полугодовой аренды с возможностью выкупа. Ожидается, что в ближайшие дни Фернан Фаррон присоединится к полтавской команде, которая проводит тренировочные сборы в Турции.

Защитник, прозванный в Коста-Рике «Фараоном», ранее уже вызывался в ряды национальной сборной под руководством Густаво Альфаро.

В 2020 году Фаррон выиграл внутренний чемпионат и Лигу чемпионов КОНКАКАФ в составе «Алахуэлленсе», а в 2024 году стал обладателем Суперкубка и титула чемпиона с клубом «Эредиано». В 2021 году игрок получил награду для молодого таланта года в регионе.

В текущем сезоне на счету Фернана – 27 матчей, 1 гол и 2 ассиста. За сборную Коста-Рики сыграл 3 поединка. Трансферная стоимость защитника, по данным веб-портала Transfermarkt, составляет €325 тысяч.