Межлиговый обмен: Гамбург, Кальяри и Парма – в хлебах и в слезах

Переходный плей-офф – есть ли что-либо более зрелищное! Здесь решаются вопросы быть или не быть в элите: заведенные игроки, готовые бороться что есть мочи, фанаты, идущие на домашний матч и направляющиеся на выезд, мобилизовав все ресурсы (голосовые, пиротехнические, а нередко и финансовые), тренеры, чья судьба во многом зависит от результата таких поединков, повышенное внимание медиа, пусть на кону и не судьба чемпионства, а для большинства клубов куда более болезненная едва ли не гамлетовская дилемма. Бесспорно, наличие таких противостояний добавляет изюминок финишу футбольного сезона. Но есть ли среди разнообразия систем определения счастливчиков и неудачников справедливая формула?

Возьмем, к примеру, Германию. Здесь «Штутгарт», занявший 16-е место в бундеслиге (собственно, 3-е с конца таблицы), противостоял в битве за право присоединиться к элите немецкого футбола в следующем сезоне «Гамбургу», ставшему по итогам регулярки 3-м во 2-й бундеслиге. Уже в первой игре «швабы» практически решили судьбу двухматчевого противостояния, обыграв гамбуржцев на своем поле со счетом 3:0.

Getty Images/Global Images Ukraine. Штутгарт сохранил место в бундеслиге, переиграв Гамбург

Пропасть в классе команд бросалась в глаза на протяжении всей игры. Это и не удивительно, ведь разница в суммарной рыночной стоимости игроков колоссальна: состав «Штутгарта» втрое дороже состава черно-бело-синих (115 млн евро против 37 млн ​​евро). Что и говорить, штутгартцы еще пару недель назад играли против клубов типа «Байера» или «Майнца», а «Гамбург» противостоял «Яну» и «Зандхаузену». Обладатели Кубка чемпионов 1983 г. перед стартом нынешнего сезона подбирали кадры под 2-ю бундеслигу, и в целом, как для того дивизиона, имеющийся ростер был весьма мастеровитым. Однако, когда дело дошло до соперничества с представителем элиты, здесь титулованные «динозавры» выбросили белый флаг. Ну, сложно в конце сезона переключиться на совсем другую скорость. Поэтому меня терзают сомнения: справедлива ли формула, согласно которой место под ярким (и финансово привлекательным!) солнцем бундеслиги определяется именно таким способом разнолигового соперничества? Ведь явно же ситуация на руку действующему представителю бундеслиги!

Теперь – в Италию. Там из серии А по итогам сезона вылетает четко три команды. А вот касательно повышения в классе ситуация более интересная. Два первых клуба серии В автоматически повышаются в классе, а вот 3-е место в элите определяется посредством плей-офф между командами, которые в серии В заняли по итогам регулярки места с 3-го по 6-е. Сначала играют полуфиналы из двух матчей (3-я против 6-й, 4-я против 5-й), в дальнейшем – финал. При равном счете по итогам двух матчей преимущество у того, кто в регулярке выше в таблице. Плюсы этой системы очевидны: упорная борьба в серии В до последнего тура (многие середняки в течение длительного время лелеют надежду на серию А), конкуренция в плей-офф между командами (соседями по турнирной таблице), сопоставимыми по классу, стоимости игроков и силе в этом сезоне. А значит, грядет упорная эмоциональная борьба вплоть до финального свистка со сногсшибательными камбэками («Кальяри» в первом домашнем матче против «Пармы» выиграл, проигрывая после 1-го тайма со счетом 0:2 на своем поле) и просто сумасшедшим зрительским интересом. «Бари» после выездного поражения 0:1 от «Зюйдтироля» дома, в присутствии 51 261 зрителя (!) выиграл с таким же счетом (забил в середине 2-го тайма, играя в меньшинстве!) и благодаря более высокому месту в регулярке проследовал в финал. Справедлива ли такая система? Как по мне, да. Команды ведут соперничество с себе подобными по нынешним возможностям единицами.

А вот историческое разноцветье участников плей-офф в Италии отмечу: здесь тебе и чемпион страны сезона-1969/70 с тренером, побеждавшим в английской премьер-лиге с «Лестером», и неоднократный обладатель еврокубков, и клуб-выскочка (вырвался, что тот шершень из дупла!), и хозяин крупнейшей (и архитектурно совершенной – проект знаменитого архитектора Ренцо Пиано, создателя Центра Помпиду в Париже и 87-этажного небоскреба The Shard в Лондоне!) арены в серии В, видевшей немало исторических матчей. А изюминка из изюминок – участие в таких играх легендарного чемпиона мира Джанлуиджи Буффона. С ним в воротах «Парма» в Кальяри, кстати, не пропустила в 1-м тайме, а вот без него (к сожалению, получил травму), во 2-м оборона пармезанцев капитулировала трижды. Джиджи не находил себе места во время 2-го тайма ответного матча (не имел возможности играть) против островитян в плей-офф, а по окончании игры, принесшей роковую для пармезанцев ничью, не скрывал своих слез.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

И к нашим широтам. В Украине прибегли к немецкой системе обмена между сильнейшим и вторым по силе дивизионами. У нас наличествует плей-офф 3-й и 4-й команд Первой лиги против коллективов, оказавшихся на 13-м и 14-м местах в элите. Конечно, наше футбольное бесхлебье не сравнишь с немецкой роскошью. У нас владелец клуба из-за плохих результатов в элите (а финиш в зоне плей-офф – это именно такой результат), может, и разочароваться в футболе, прекратить финансирование, посетовать на сложное время и податься туда, где, по крайней мере, не стреляют. Однако в мирных условиях и при какой-никакой стабильности (когда она еще будет!) межлиговый плей-офф, по-моему, все же должен уступить итальянской модели. Считаю, три клуба, покидающих элиту по итогам регулярки, и соответственно три клуба, входящих в нашу премьер-лигу, – оптимальные цифры. Вот только третий коллектив, который поднимется из низшего дивизиона, стоит, по-моему, определять по итальянскому принципу: в соревнованиях между клубами, оказавшимися по итогам регулярки на местах с 3-го по 6-е в Первой лиге. Если брать, к примеру, текущий сезон, разве не интересно было бы понаблюдать за очным противостоянием в формате плей-офф между ЛНЗ, запорожским «Металлургом», «Карпатами» и «Эпицентром»? Полуфиналы и финал – упорная яркая борьба гарантирована. Единственное что: я бы немного подстроил итальянский формат под наши условия. То есть полуфинальные и финальные поединки не растягивал до двухматчевых дуэлей, а ограничился бы одними матчами. Команда, оказавшаяся выше по итогам регулярки, соответственно получала бы право провести матч на своем поле. Хотя, конечно, полномерным преимуществом свое поле станет после нашей главной Победы, возвращения клубов в родные пенаты и разрешения зрителям посещать трибуны стадионов.

Алексей РЫЖКОВ